Varga István fonyódi könyvtáros és helytörténész új könyvében mindezek mellett arról is ír, miként nőtte ki magát az egykori üdülőterületből a város mai központja.

– Sándortelep Berzsenyi Sándor lengyeltóti orvosról kapta a nevét, ő volt az első, aki ezen a területen, a mai Sándor utcában vásárolt egy régi présházat, aztán egyre többen építettek itt villákat, nyaralókat

– mesélte Varga István fonyódi helytörténész, könyvtáros, aki évtizedek óta kutatja a balatoni város múltját. A napokban megjelent új könyvében Sándortelep fejlődését mutatja be. A terület fellendülését elősegítette, hogy 1896-ban elkészült a vasúti állomás, egy évvel később pedig a vasúti szálloda is. 1898-ban megépült a móló és a kikötő, ezeket korabeli fotók és képeslapok segítségével is megmutatja könyvében Varga István.

Elősegítette a fellendülést a vasútállomás megépítése 1896-ban

– A nyaralótulajdonosok kényelméről több szolgáltatás gondoskodott, az 1900-as évek elejétől bazár, húscsarnok és cukrászda is működött, de a Sándortelepen pihenők is több fejlesztést valósítottak meg – idézte fel Varga István. – Ilyen volt például a katolikus kápolna megépítése. A nyaralótulajdonosoknak ugyanis messze volt a hegyen lévő kápolna, így gyűjtésből az 1930-as évek végére felépült a sándortelepi kápolna, amely ma is áll. Egy nyaraló épületében pedig társas kört hoztak létre, itt újságokat olvashattak, kártyázhattak, sőt, biliárdozhattak is a Fonyódon pihenők.

Sándortelep hamar népszerűvé vált a közép­osztály körében. Orvosok, ügyvédek, katonatisztek, magas rangú hivatalnokok is szívesen vásároltak itt telkeket vagy nyaralókat. Az üdülőterület kezdetétől az 1950-es évekig tekinti át a telep fejlődését Varga István, aki levéltári forrásokat és saját kutatásait is felhasználta új könyvéhez, amely már a 15. fonyódi témájú kötete.