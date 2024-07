Van, aki direkt a Rúzsa Magdi-koncert idejére foglalt szállást Balatonlellén

Szinte általános, hogy a turisták nagy része már nemcsak időponttól, desztinációtól függetlenül szervezi a nyaralását, hanem ebben az is nagyon fontos szerepet játszik, hogy ott éppen akkor milyen programok vannak.

Júliustól dübörög a nyár Balatonlellén, ahol ma már olyan pezsgő a kulturális élet, mint egy nagyobb balatoni városban. Köszönhető ez annak, hogy minden hétvégére biztosan, de a hét minden napjára is gondoskodnak a helyi művelődési ház munkatársai megfelelő háttérzenéről.

– Tavaly újdonság volt, idén folytatjuk a Kertmoziban a hétvégi gyermekelőadásokat, de a szabadtéri színpadon is minden hétvégén gondoskodunk programról – hívta fel a figyelmet Hartmann Zoltán. – Új fellépő idén Zséda, aki július 6-án lép fel nálunk, valamint Horváth Tamás, aki július 27-én ad koncertet. Visszatérők nálunk már a Tankcsapda, a Kárpátia, Rúzsa Magdi, és Geszti Péter is másodszor lép fel Balatonlellén.