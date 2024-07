Látványos felvonulás és nyitóprogramok

A csütörtöki nap délelőtt egy látványos cirkuszi felvonulással indult a Cirkuszok Éjszakája rendezvénysorozat a lellei városközpontban, amelyet több száz fős lelkes érdeklődő kísért egészen a Napfény strandig. A Magyar Nemzeti Cirkusz teljes társulata, zenekara és lovai vonultak fel, és a Balaton partján tartottak ízelítőt az esti műsorukból, ami már önmagában is igazi attrakció volt.

Az első esti előadás is hatalmas sikert aratott. A több mint két órás, világszínvonalú jubileumi gálaműsorban a Monte-Carlói Cirkuszfesztivál és a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál számait láthattuk. A Kubai Állami Cirkusz artistái oroszrúd produkcióval, papagáj revüvel, valamint ifj. Richter József lovas produkcióival színesítették a programot. A műsort a Magyar Nemzeti Cirkusz zenekara kísérte, amely tovább fokozza az előadás élményét.

Nyílt porondlátogatás és extra programok

A három napos Cirkuszok Éjszakája rendezvényen az előadások előtt nyílt porondlátogatást és felvezető programokat is tartanak. Az esti extra kibővített gálaműsorban hazai hírességek is feltűnnek, tovább fokozva a hangulatot. Az esemény célja már 12 éve nem más, hogy a minőségi cirkuszművészetet népszerűsítse – hangsúlyozta ifj. Richter József, a cirkusz vezetője és hozzátette, hogy mindemellett szeretnének kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményt nyújtani.

A háromnapos rendezvény ideje alatt a látogatók interaktív élményekben is részesülhetnek. A gyerekek kipróbálhatják a különböző cirkuszi eszközöket, zsonglőrködhetnek, és akár lóhátra is pattanhatnak. Az idei rendezvénysorozat egy kiváló lehetőség arra, hogy betekintést nyerjünk a cirkuszi élet kulisszái mögé.