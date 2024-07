Pünkösd Márton kulturális igazgató örömének adott hangot, hogy egyszerre két kiállításnak is helyet tudtak adni. Ugyanis még sokan látogatják a gyerekművészek kiállítását is. A másik öröme, hogy jól érzik magukat az alkotók ebben az épületben és úgy érzi, mind színvonalasabb alkotások születnek a tábor hatására. Sok alkotót már a stílusáról is felismernek a képeken. A legfőbb dolog, hogy értékeket képviselnek alkotásaik.

Fotó: Györke József

Ormai István alkotónként és alkotásonként értékelte a tábor munkáját. Hozzátette, hogy nagy öröm és jó érzés a képek megtekintése. Mindig talál valami újat, szépet, szívhez szólót. Szívből gratulált az alkotóknak és még sok ilyen remekmű elkészítésére biztatta őket. Országh László képzőművész kérdésünkre elmondta, a technikát szabadon választhatták az alkotók, így volt hagyományos festés, olaj, akvarell, akrill, ceruza és tollrajz, rézkarc, linómetszet és monotípia.ű

A kiállítás július 12-ig látogatható.