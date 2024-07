Zsigmond Gábor, az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a két intézmény között kötött együttműködéssel kapcsolatban, elmondta: Az egymás kiállításait megtekintő látogatók számára kedvezményes belépőjegyet biztosít a két intézmény július 25. és augusztus 25. között.

A két múzeum a jegypénztáraikban értékesített, teljes árú belépőjegyek vételárából kölcsönös kedvezményt biztosít, így a látogató az adott kiállításra a másik intézményben váltott (online vagy a pénztárban vásárolt) jegy bemutatásával 20 % kedvezményt kap. De az együttműködés itt nem áll meg: a két intézmény a tárlatok népszerűsítése érdekében a kommunikáció területén is együttműködik. A kiállítások között szintén összekötő kapocs, hogy a Magyar Menyasszony kiállítás kurátora, Simonovics Ildikó divattörténész több szakértői tárlatvezetést tart a Dívák és Ikonok kiállításon. – ismertette a főigazgató.

A két kiállítás több ponton is találkozik, mindkettő látványos, egyedülálló, és fókuszukban a nők állnak.

A MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című időszaki kiállításban több száz ismert és ismeretlen nő története elevenedik meg féltve őrzött ruháikon, kellékeiken, szerelmes leveleiken keresztül, és mind a női szerepek és a házassághoz fűződő viszony változásáról mesélnek. A kiállítás az elmúlt 500 év házasságtörténetén vezeti keresztül a látogatót, a XVI. századból, egy olyan korból indulva, amelynek történetét jobbára férfiak írták. A rendkívül sokszínűen illusztrált tárlat egyszerre világít rá arra, hogy a nők szerepe fontosabb volt, mint az a történetírók rostáján átszűrődik, illetve arra is, hogy miként változott az elmúlt öt évszázadban a nők társadalmi szerepe, és harcolták ki maguknak saját sorsuk alakulásának jogát, lehetőségét. A tárlat múzeumi gyűjteményekből és közösségi felajánlásokból építkezik, így a történelmi személyek mellett megjelennek a jelenkor emberei és az ő történeteik is.

A Magyar Zene Háza Dívák & Ikonok című kiállítása Rihanna, Billie Eilish, Björk, Lady Gaga, Whitney Houston, Janelle Monáe, Tina Turner, Cher, Marilyn Monroe, Maria Callas, Edith Piaf és még sok más meghatározó előadóművész személyes történetén – és eredeti fellépőruháin, jelmezein – keresztül mutatja be a dívák rendkívüli erejét és kreativitását. A nagyszabású kiállítást a világ legnagyobb iparművészeti és designmúzeuma, a londoni Victoria and Albert Museum rendezte. Az eredeti helyszínen 2024 áprilisában zárt a tárlat, majd utazókiállításként először a Zene Házában látható szeptember 15-ig, ezt követően pedig a világ több fontos múzeumában is bemutatják. A tárlat a meghatározó dívák történetébe ad betekintést az operavilág nagyjaitól és némafilmsztároktól kezdve a mozivászon hírességein át napjaink világsztárjaiig.

A Dívák & Ikonok tárlat eredeti dramaturgiája kiemelkedő magyar művészek (többek között Karády Katalin, Medveczky Ilona, Cserháti Zsuzsa, Péterfy Bori) élettörténetével is kiegészült – mesélte Horn Márton, a Zene Háza intézményigazgatója. A meghatározó női előadóművészek mellett néhány emblematikus férfi sztár (Elton John, Freddie Mercury, Prince, Kóbor János, Demjén Ferenc) is megjelenik, akik amellett, hogy ikonná váltak, hatott rájuk a dívák világa is.