A megnyitó ünnepségen Matyikó Zsuzsanna alpolgármester asszony köszöntötte a vendéget, majd Bánkuti András, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztályának elnöke vette át a szót, és tartott rendkívüli tárlatvezetést.

A Magyar Sajtófotó Kiállítást immár 42 éve rendezik meg, és bár kezdetben Budapestre korlátozódott, az évek során egyre több helyszínre terjesztették ki. A Covid-időszak alatt jött az ötlet, hogy szabadtéri kiállításokat szervezzenek, melyek általában nagyvárosok főterein kapnak helyet.

Bánkuti András, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztályának elnöke tartott különleges tárlatvezetést az érdeklődőknek, a Zamárdiban kiállított fotók között

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Az előző évben 250 fotográfus 6801 képe közül választotta ki a nemzetközi zsűri a díjazottakat. A kiállításon különféle témákban készült fotókat láthatnak az érdeklődők, többek között sport, kultúra, valamint életképek is szerepelnek a tárlaton. Bánkuti András kiemelte, hogy a tavalyi Balaton Sound eseményeit is megörökítették a fotósok, amely képek szintén szerepelnek a kiállításon. Rettich Tamás, a szervező Zamárdi Értékvédő Egyesület nevében is köszöntötte az érdeklődőket.



A kiállítás célja, hogy a közönség betekintést nyerjen a sajtófotózás világába, és megismerje a hazai és határon túli magyar sajtó munkatársainak alkotásait. A szabadtéri tárlat a Szabadság téren látható július 17. és augusztus 10. között.

A kiállításon különféle témákban készült fotókat láthatnak az érdeklődők, beleértve a sport-, kultúra- és életképeket is, amelyek a magyar sajtófotózás sokszínűségét mutatják be

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap



A kiállításon a MÚOSZ Nagydíjon és az André Kertész-nagydíjon túl számos kategóriában hirdettek győzteseket, többek között hír- és eseményfotó, képriport, mindennapi élet, emberábrázolás-portré, művészet, sport, természet és tudomány, valamint társadalomábrázolás-dokumentarista fotográfia kategóriákban.

A zsűri tagjai között olyan neves szakemberek voltak, mint Szlukovényi Tamás, a Toronto/London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora és a Reuters volt globális fotó főszerkesztője, Stephane Arnaud, az AFP francia hírügynökség fotó főszerkesztője, Adrian Evans, a Panos Pictures igazgatója, Bócsi Krisztián, a Bloomberg News fotóriportere, és Szabó Bernadett, a Reuters fotóriportere.