Dalaival, népénekeivel – melyek versírásra késztették egykor Simon Ottót, a fonyódi költőtanárt is – negyven éve hirdeti beimádkozott templomfalak liturgikus tereiben és széljárta tájak ingoványos világi helyszínein, határon innen és túl: énekelni nem torokból, hanem szívből lehet csak. Miközben a Boldog­asszony palástjába kapaszkodik, szüntelen hinti a szeretet szavát, hogy az előre megfontolt szándékkal bedeszkázott levegőeget bontogassa.

Akkor is ezt tette, amikor élete zarándokútján egyedül maradva, a kegyelembe kapaszkodva vállalta az „úton levést”. Az elibe görgetett kövekből nem barikádokat épített, hanem lépcsőket. Egymás felé és a Teremtő felé. Énekével függőkertet feszített a népi sziklamély fölé, hogy gyógyuljon, nemesedjen, erőre kapjon és szárnyaljon a lélek, hogy dalaitól emberibb emberek, magyarabb magyarok legyenek hallgatói.

Maga is érzi: angyalsereg kíséri missziós útján. Így volt ez most is, legújabb, Édesanyám rózsafája – Kedves dalaim szárnyán a Kárpát-hazában című lemezének szerkesztése és rögzítése során is, amely ismét kincsként ragyog ki életművéből. A még utómunkálatokra váró zenei anyagot hallgatván, nem mindennapi vállalkozás eredményeként lehetünk tanúi mennyei magasokba emelő, sugárzó énekes jelenlétének, bámulatos szervező- és szerkesztőkészségének, miközben fejet hajt példaképek, pályatársak tudása, tehetsége előtt, és megszólaltat közösségeket, tanítványokat. Szándéka egyedi, a rögzített számok vertikális és horizontális vonzása egyedülálló.

Hamarosan megjelenő, a Halmos Béla Program és Csák János egykori miniszter által támogatott lemezén somogyi számokat is hallhatunk; mégpedig ízes bordalokat. Földije, a Kossuth-nagydíjas Sára Sándor operatőr, filmrendező örömére ajánlja a Bort iszom én, nem pálinkát című, zalai-somogyi borosnótákat egybegyűjtő összeállítást. A címadó dal Kaposmérőben gyűjtetett Olsvai Imre „pusztafülű lejegyzéseiből”; csakúgy, mint a Szapulnak az asszonyok és a Haragszik a gazda kezdetűek, de a Haja, haja kukorica haja, valamint a Három hordó borom van című, temperamentumos nóták is az országnyi vármegyéből valók.