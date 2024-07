Már a bejutás is türelemre tanította az autósokat szombaton délelőtt. Legalább 45 percbe telt, mire Somogyvámos központjából a Krisna-völgyi parkolóig el lehetett érni. Megérte a várokozás. A völgyben a szokásosnál is indiaibb volt a hangulat. Nemcsak a krisnások húztak színes ruhákat, több látogató is az ünnephez méltóan, a szivárvány minden színében pompázó viseletet öltött magára.

A legszebben, kétség kívül a két menyasszony öltözött fel. A hagyományokhoz hűen mindketten piros ruhában vonultak be a hatalmas sátorba, majd mentek fel a színpadra, hogy sok száz ember előtt házasodjanak össze. Rādhā Krisna Das, vagyis Hosszú Zoltán, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének egyházelnöke a ceremónián elmondta, hogy a krisnások életében is rendkívül fontos a házasság, melynek célja, hogy közösen tudják Istent szolgálni, tudjanak időt tölteni egymással, és dolgozni a másikért.