Idén is elstartolt a legszínesebb zenei fesztivál, a Babel Sound Balatonbogláron. A szombatig tartó programon közel száz zenész gondoskodik arról, hogy fel­emelő világzenei élményben legyen részük a betérő vendégeknek.

– A Babel Sound egy művészeti alkotótábor, a fesztiválon a zenészek projektzenekarokban dolgoznak, és az alkalmai formációk új alkotásokat szülnek – mondta kérdésünkre Nagy Géza, a rendezvénynek helyet adó Babel Camp vezetője. – Sokféle náció fiai és lányai ragadnak hangszert most Balatonbogláron, így többek között holland, chilei, spanyol, tajvani, norvég és szerb előadók is fellépnek, de a magyar világzene képviselői is szerepelnek a programban.