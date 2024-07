Kövesdiné Panyi Antóniától, a mesztegnyői faluház Bessenyei György-díjas vezetőjétől megtudtuk, 60-65 általános és középiskolás diákot várnak az augusztus 17–21. között rendezendő találkozóra, amely évtizedek óta valódi unikum Somogyországban, hiszen a magyarság, közös múltunk kerül fókuszba. A Felvidékről, a Délvidékről, Erdélyből és az anyaországból érkező fiatalok közös utakon lépdelve ismerkednek a történelem cserépdarabkáival. Mesztegnyő és a hazai honismeret ikonikus alakja, Kövesdi Tiborné emléke előtt is fejet hajtanak a résztvevők. Ellátogatnak a sírjához és a faluház falán lévő relief előtt is emlékeznek, hiszen a találkozó létrejöttében és életben tartásában óriási szerep hárult az egykori tanítónőre, akiben – csakúgy, mint faluházvezető menyében – mindig különös tűz lobogott. A szentmisével kezdődő találkozót Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Nagy László Péter polgármester és Gálné Jáger Márta, a Honismereti Egyesület elnöke nyitja meg. Lantom, kardom tiéd, óh szabadság! címmel a csataterek Petőfijéről értekezik Olasz Angéla, de az aradi tanárnő a 180 esztendeje született festőművész-fejedelem, Munkácsy Mihály életművét is premier plánba állítja. Csorba Csaba történész pedig Egy ezredév távlatából című előadásában azt veszi nagyító alá, ami a történelemkönyvekből kimaradt.