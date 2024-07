Zenés irodalmi est helyszíne volt a fonyódi Szaplonczay Kávéház és környéke. A hely pazar panorámája miatt a Balatonhoz látogató turisták egyik kedvelt fotózási úticélja. Ezúttal költészet és cimbalommuzsika is társult a látnivalóhoz. Néhány héttel ezelőtt Tóth Péter Lóránt Radnóti Miklós történetével várta itt a közönséget, legutóbb pedig Petőfi Sándor és Arany János barátsága, valamint levelezése adta a program témáját.

Amikor 1846-ban Arany János megírta a Toldit, Petőfi egyfajta rajongói levelet küldött a szerzőnek, akivel hamar barátok lettek.

– mesélte Tóth Péter Lóránt. – Pár hónappal később meg is látogatta Aranyt Nagyszalontán. Ez egyike volt azon ritka alkalmaknak, amikor személyesen tudtak találkozni.

Fotó: Szabó Gabriella

A versvándor prózában idézte meg Petőfi Sándort a költeményei és levelezései által. – A két szerző két különböző habitusú ember volt, egészen más életszemlélet jellemezte őket. Kettejük között az irodalom volt a kapocs. Erről is árulkodnak egymásnak írt leveleik, amelyekből az is kiderül, hogy nagyon tisztelték a másikat – tette hozzá Tóth Péter Lóránt.

Petőfi Sándor versei és a költő Arany Jánossal folytatott levelezései cimbalommuzsikával egészültek ki a fonyódi Irodalmi Kávéház naplementés programján. – Tulajdonképpen ez egy irodalmi stand up, ahol megidézzük a két költőt, nemcsak prózában, hanem a zene által is. Nem véletlen a cimbalommuzsika, hiszen, ahogy ez a hangszer, úgy Petőfi Sándor is ezer szálon és ezer hanggal élő fiatalember volt. S így a népzene és az ő költészete szerintem jól összekapcsolódik – mondta a versvándor.

Fotó: Szabó Gabriella

– Kimeríthetetlen a tárháza az elnépdalosodott Petőfi-verseknek és azoknak a műzenéknek, amelyek az ő költeményeire íródtak – mesélte Fekete Krisztián, aki meg is énekeltette a Szaplonczay sétány közönségét Fonyódon. – Így könnyű dolgunk volt, amikor a dalokat kigyűjtöttük az est programjához. Nemcsak hangulatfestésként szól a cimbalom a próza mellett, hanem szólóban is játszom és éneklek olyan népdalokat, műdalokat, amelyek témájukban szorosan kapcsolódnak Petőfi Sándor költeményeihez – tette hozzá Fekete Krisztián.