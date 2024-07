– 2013-ban volt egy művészeti vásár, amely kapcsán egy floridai ügynök megkeresett, hogy szeretné bemutatni a képeimet művészeti vásárokon. Egy éves turnén vesznek részt az alkotásaim, az első állomás volt Miami, majd Fort Lauderdale és még további városokban is láthatóak lesznek a képeim – mondta Albert László szerkesztőségünkben, amikor a Sonline.hu podacastműsorának volt vendége.

Hotelekben és forgalmas helyeken mutatják be a festményeket, ahol a nagyérdemű szélesebb körben is megismerheti a sajátos hangulatú kaposvári alkotó munkáit. Az amerikai forgalmazó interneten akadt rá Albert László munkáira.



– Ma már nagyon fontos az, hogy az ember odafigyeljen az önmarketingre és erre fel kell készíteni a következő generációt is. Mert sokszor a világháló segítségével jut el a hír távoli vidékekre és ez nyit meg kapukat az ember előtt – mondta a kaposvári festő. Mint hozzátette, sokkal könnyebb helyzetben van a modern technika révén, mint a példakép elődök, Munkácsy, vagy Rippl-Rónai József.

– Az életutat, amit a nagyjaink éltek, nem hiszem hogy bárki el tudja érni újra. Nem gondolom, hogy Munkácsy Mihály vagy Rippl-Rónai József sikerét meg lehet ismételni a mai korban – vélekedett Albert László.

A kaposvári alkotót több téma is érdekli, természetesen a helyi kötődésűek is. Ahogyan az ismert róla, Rippl-Rónai munkássága nagy hatással volt rá. Kérdésünkre elmondta, ha egy új témához nyúl, alapos kutatómunkát végez előtte. – Somogy vármegyében vannak olyan emberek, akik ebben nagyon sokat segítenek. Ilyen Bekes József, támogatásával több könyvet is olvastam, amelyek betekintést engedtek a festő­óriás korának hangulatába és a somogyi motívumokba.

Albert László elmondta: több olyan téma is van Somogyban és Kaposváron, amelyet érdemes lenne egy-egy festmény formájában feldolgozni. Jelenleg azonban egy hamarosan nyíló kaposvári exkluzív kávézóba készít festményeket, s új műterme kialakításán dolgozik, miután Budapestről hazaköltözött Kaposvárra családjával.



