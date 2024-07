– Még a körmöm is kék lett – mutatta a kezét Bojtor Eliza, aki azt is elmesélte, hogy bolognai spagetti volt az ebéd és nagyon ízlett neki, azonban a karfiolleves nem volt a kedvence. Csapattársa, Pósa Tekla megmutatta, hogyan készültek a kék színű batikolt pólók. – Becsavartuk kis gombócokra, majd megkötöttük madzaggal és festékbe raktuk, most meg kiteregettük – tette hozzá a szennai fiatal, aki azt is elmondta: számára nem ismeretlen a helyi skanzen, korábban is járt már itt.

A kötélen katonasorban lógó batikolt pólóktól pár méterre körmön fontak a társaik. A csökölyi porta udvarán pedig a népi játékok voltak főszerepben. – Mindenki maga elé vesz 5–6 diót és ezt a fa eszközt megforgatjuk. Az egyik jelnél középre tesszük a termést, a másiknál mindent ki kell venni, s az nyer, akinek legkorábban elfogy a diója – magyarázták a játékszabályokat.

Szerecz Júlia éppen kukoricacsutából építkezett. – Voltam itt már korábban többször is, az osztállyal és a családommal is jártunk itt kiránduláson, de akkor nem volt ennyire meleg – panaszolta a jutai kislány. – Jó itt lenni, érdekesek a feladatok, szórakozva csinálunk mindent – tette hozzá mosolyogva a másodikos diák.