„A csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban debütáló kiállítás nagy érdeklődést vonzott, a helyi iskolák nagyszámú részvételével tanulmányi verseny is kapcsolódott hozzá. A vetélkedő témája az Erdélyi Fejedelmeség volt, és amelyen értékes díjakat nyerhettek a diákok múzeumunk felajánlásából. Nagyon fontos számunkra, hogy a saját kiállításainkon túl minél több együttműködésben is részt vegyünk, és a világ több pontján, más intézményekkel közösen, különleges és ritka kiállításokat valósítsunk meg. Mindezen túl fontos, hogy minél több edukációs programmal támogassuk a magyar történelem megismerését, közös múltunk bemutatását. Az új állomás Marosvásárhelyen a frissen felújított szecessziós palota, a tárlat ezúttal a Maros Megyei Múzeum, az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont, a Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum együttműködésében valósul meg.” – emelte ki a főigazgató.



A különleges tárlat az Erdélyi Fejedelemség történetét mutatja be, elsősorban az uralkodói reprezentáció szemszögéből. Kiindulópontját a 16–17. századi erdélyi vereteken feltűnő fejedelemábrázolások adták. A Kultúrpalotában ennek megfelelően többszáz érmét, illetve kivételes értékkel bíró díszfegyvereket, ékszereket, viseleti és ötvöstárgyakat tekinthetnek meg a látogatók. A tárgyak mennyisége és sokszínűsége a kordivat ábrázolása mellett a kora újkori Erdélyi Fejedelemség gazdasági és politikai erejét is érzékeltetik és a kora újkori erdélyi fejedelmi udvari kultúrába is betekintést nyújtanak.



A múzeum régész-numizmatikusa, Dr. Tóth Csaba, a kiállítás egyik kurátora a kiállításról szólva kiemelte, hogy a múzeum gyűjteményéből bemutatott 73 db arany és 13 db ezüstpénz zöme világviszonylatban is különleges ritkaságnak számít. Az utolsó erdélyi fejedelem, Apafi Mihály százszoros és ötvenszeres súlyú dukátjai csupán egyetlen példányban maradtak fenn, ahogy csillag és félhold alakú aranypénzei is. A pénzérmék mellett a kiállított műtárgyak különleges csoportját képezik az MNMKK MNM Ötvösgyűjteményéből származó, ún. pogány pénzes edények. A német és erdélyi műhelyekből származó eredeti, illetve öntött érmékkel díszített ötvöstárgyak divatja a 16–17. században élte virágkorát. A Fegyvertárból került a kiállításra egy 16. századi huszárfélvért sisakkal, továbbá egy 17. századi díszsodronying, egy díszszablya, egy hegyestőr, két díszbuzogány, egy vadászkarabély, valamint egy szarvasagancsból készült gazdagon díszített lőportartó.