A tábor első napján Rippl-Rónai Józsefről és munkásságáról tanulhattak a résztvevők. A hat és tizenkét év közötti fiatalok kísérőikkel közösen körbesétáltak a városban, és megnéztek a festőóriáshoz köthető épületeket, szobrokat. Kedden a régészet témakörében a kaposvári várat és történetét ismerhették meg a fiatalok. Ehhez egy makett volt a segítségükre, de elsétáltak a romokhoz is.

Pozsgai Márton, a tábor egyik résztvevője érdeklődésünkre elmondta, eddig mindegyik napot nagyot élvezte, sokat tanult a régmúltról. – Izgalmas volt megtudni azt, hogy a kaposvári vár hol volt régen, mikor bontották le és a régészek hogyan találták meg – mondta a fiatal.

A kaposvári Péter Zsófia először vett részt a táborban. Kérdésünkre elmondta, régóta érdekli a történelem, s annak külön örült, hogy arra az ismerős játszótérre mentek el, ahol rendszeresen szokott játszani.

Fotók: Lang Róbert

A természettudományi szakágnak kettő napot szenteltek a szervezők. Szerdán a múzeum épületében a természettudományi kiállításban barangoltak a fiatalok, csütörtökön pedig a Desedához látogatnak ki, ahol az elektromos hajóval is utazhatnak majd. A tábor zárónapján a múzeum legújabb és egyik legizgalmasabb kiállításával, az Újratöltve cíművel ismerkedhetnek meg a gyerekek. A tárlaton keresztül sokat tanulhatnak a pásztor- és a betyárvilágról, valamint kenderfeldolgozásról.

Pozsgai Erika, a Rippl-Rónai Múzeum múzeumpedagógiai és a közönségkapcsolati csoportjának, valamint a tábornak a vezetője kiemelte, egész évben látogatható múzeumpedagógiai foglalkozásokat is belecsempészték a táborba.

– A restaurátorfoglalkozást például nagyon élvezik a gyerekek – mondta a tábor vezetője. – Ehhez rendeltünk egész korsókat, amiket kalapáccsal először összetörtük, a fiataloknak pedig a cserépedényeket megfelelően össze kellett ragasztaniuk. Természetesen mindenki hazavihette az elkészült „alkotását” – tette hozzá Pozsgai Erika, akitől azt is megtudtuk, hogy a nyári napköziben volt olyan gyermek is, aki hatéves kora óta minden évben részt vesz a táborban, ezért néhány foglalkozást akár meg is tudott volna tartani a társainak.