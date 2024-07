A Szent Kristóf-napi járműszentelés hagyománya mélyen gyökerezik a magyar kultúrában, különösen Szántódpusztán, ahol a kápolna védőszentje is Szent Kristóf, az utazók védőszentje. A helyszín különlegessége, hogy a rév miatt kapcsolódik a járművek világához, ahol már évszázadokkal ezelőtt is a kompok és csónakok kötöttek ki. A járműszentelés szertartása egy zarándoklat végén éri el csúcspontját, ami a Tihanyi Apátságtól indul és vízi úton, komppal érkezik meg a déli parthoz, majd a szántódpusztai majorsághoz.

150-nél is több jármű kapta meg Szent Kristóf védelmét

Forrás: Péntek Marianna

A szombat esti szertartást Kocsi György zamárdi plébános vezette, aki megáldotta a majorság melletti füves területen, gondos sorban leparkolt autókat, járműveket.

Az est fénypontja a „magyar lángot fellobbantó” koncert volt, amely Fábián Zoltán marosvásárhelyi születésű zenész és dalszerző 'Őrzöm a lángot' című albumán szereplő szerzeményeket osztotta meg közönségével. A több száz éves majorsági pajtában adott koncert különleges zenei élményt nyújtott a hallgatóság számára.

A misét követően koncertnek adott otthont a majorsági kápolna

Forrás: Péntek Marianna

A szervezők már jelezték, hogy a jövő évi programot szeretnék bővíteni egy motoros zarándoklattal és motorszenteléssel is, ezzel is gazdagítva a hagyományos rendezvények sorát. A koncert is megismétlődik majd, ami ígéretes kezdet egy új hagyomány létrehozásához.