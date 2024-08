Kozma Sándor 1825-ben született a településen, s nevéhez fűződik a királyi államügyészség megalapítása, és ő volt annak első államügyésze is. A megtaláló Kőröshegyen tartaná a Kossuth-bankókat. Hasonló falba rejtett időkapszula utoljára Magyarországon csak a hatvanas években került elő az Alföldön. A Fülep család felvette a kapcsolatot a budapesti Pénzmúzeummal is, amelynek szakemberei megvizsgálták a leleteket. Ezekről éppen a minap a forint születésnapja alkalmából rendezett nyílt napon tartott előadást a családfő, ahol az érdeklődők a mesébe illő szerencsés felfedezés történetét is meghallgathatták.