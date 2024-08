Ennél szebb születésnapi ajándékot nem is kaphatott volna a társaság, amely Fábiánné Csiszár Elvira irányításával éppen negyedszázada lépett először közönség elé.

Tizenöten voltunk, gyerekek és felnőttek vegyesen. Az itthoni szereplések mellett többször felléptünk vidéken is, egy alkalommal pedig még a megyei döntőre is eljutottunk, ahol harmadik helyezést értünk el

- emlékezett a kezdetekre az akkori csapatból másodmagával hírmondónak megmaradt Szabó Károlyné.

Azokban az években nem akármilyen kulturális élet zajlott a településünkön, a színjátszók mellett a néptáncosaink is kitettek magukért. A tizenegy pár ritkaságszámba ment, annyi férfiembert nagyon kevés amatőr együttes tudott foglalkoztatni akkor- vette át a szót ismét a polgármester.

– Ez utóbbi a színjátszók szempontjából azért érdekes, mert ugyan tánccsoport hat év működés után felbomlott, de közülük néhányan a színjátszók között folytatták, így a darabokba táncos jeleneteket is bevehettünk-tette hozzá. Elmondásuk szerint kisebb visszaesést követően a csúcspontot 2018 januárja jelentette, amikor is Tóth Géza színész és rendező mentorálásával első alkalommal léptek fel a Nemzeti Színházban, nagy sikerrel bemutatva Móricz Zsigmond A zördög című darabját. Ezt követően önállóan folytatták tovább, a falusi élet egy-egy jellemző mozzanatát feldolgozva.

Fotó: Varga László

Legutóbb például a Hedrehelyi pletykás asszonyokat vitték színre, többek között Jákóban és Szulokban is nagy sikerrel bemutatva. Nemrég csatlakozott hozzájuk a vásárosbéci szőlőhegyen lakó Szabó Németh Tamás, ismertebb nevén Mátrix Tamás is, aki új színt vitt a társulatba, a darabot is ő rendezte. Az előéletéről elmondta, hogy 16 évesen Gyulán az ország első kereskedelmi rádiójában kezdett dolgozni, később reggeli műsort is vezetett. Képzettség nélkül a helyi színházban és filmekben is kapott kisebb-nagyobb szerepeket, többek között vokálozott is, később az amatőr színjátszást segítette. Ennek részeként a vásárosbéci színjátszókkal vett részt először a Nemzetiben. – A hedrehelyiekkel véletlenül kerültem kapcsolatba, szimpatikus volt, amit csinálnak- mondta. Bőhm Kingától tudjuk, hogy mindig a szereplőkhöz választanak témát, így a környező települések képviselőit is soraiban tudó társaság tagjainak önmagukat kell alakítaniuk, ettől életszerűek a jeleneteik. Februárban lesz a fellépésük a Nemzetiben, szeptembertől csatlakozik hozzájuk Tóth Géza, aki ismét felkészíti őket…