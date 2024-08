A vízparton felállított színpadon egészen kora estétől folyamatosan váltották egymást a jobbnál jobb előadók. A fellépők sorát pénteken az Escape My Shadows, DJ Matthew és az Anna and the Barbies kezdte meg. A buli péntek este is folytatódott elsőként a rock előadó a The Criples lépett színpadra és korbácsolt hullámokat a Balatonra. Őket az idén 15 éves Dirty Slippers követte, akik nem csak a magyar zenei élet csillagai, de ausztrál és brit toplistákon is szerepelnek dalaik. Az estét a Sugarloaf zenekar zárta, amely 29 éves fennállásának legjobb számait adta elő a balatonföldvári közönségnek.