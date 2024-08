A kolostorépületet a műemléki helyreállítást követően – amikor csővázszerkezetet emeltek a romok fölé –, 1973 óta látogathatja a közönség. A megye legkorábbi, 11. századi palmettadíszes oszlopfejezeteit és a lábazati részeket az egykori kerengőn állították ki.

A régész főmuzeológus szerint az akkori feltárások jelentős eredményeket hoztak ugyan, ám számos feltáratlan rész is maradt, mivel nem ástak le a bolygatatlan altalajig, s a különböző korú falak nem voltak megfelelően elkülönítve. Ezért 2014-ben és 2016-ban újabb ásatásokba fogtak, melyeket Kaposvár városa finanszírozott. Az ismételten megkutatott részeken igyekeztek mindent feltárni és dokumentálni. Így különíthették el a különböző korú falmaradványokat, de vagy másfél száz sírt is kiástak.

A kutatás legfontosabb eredménye az volt, hogy sikerült az apátsági templomnál régebbi templom maradványait is feltárni, így meg tudták határozni, hogy vélhetően egy 7,5 méter széles, 12-13 méter hosszú, egyenes szentélyzáródású templom állhatott e helyen, és azonosították az 1061-es templomnál felhasznált fal szakaszait is. Ekkor azonban még nem derült ki, milyen korú. Korábban általában Szent István-korinak tartották, felmerült, hogy akár korábbi is lehet. Mivel a korai templom köré is temetkeztek, több sírt metsz az apátsági templom fala. Az ezekből a sírokból származó csontokon C14-es vizsgálatot végeztettek, és az eddigi eredmények alapján elmondható, hogy a sírok honfoglalás előttiek, így feltehetően 9. századi lehet a templom.

Az a legérdekesebb, hogy a monostor építésekor még tudták, hogy a régi templomot Szent Jakabnak szentelték. Az apátság átvette a régi templom védőszentjét, a monostortemplom építésekor felhasználták a régi épület falait, szinte köré építették az új templomot. Talán valamilyen folytonosságot próbáltak kifejezni…