Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat megvásárolta a dohánybeváltó épületét és úgy újíttatta fel, hogy kiállítások szervezésére alkalmas legyen. Az ingatlan egyik részében állandó dohánytörténeti tárlatot rendeztek be, a többi részét úgy alakították ki, hogy időszaki kiállítók is be tudják mutatni munkáikat.

Az 1900-as évek elejét megidéző épületben elsőként Ország László képzőművész alkotásai kaptak helyet. A művész öt évvel ezelőtt költözött vissza Nagyatádra, leginkább ezt az időszakot igyekszik megmutatni az érdeklődőknek.

– A Rinyamente című könyvben található 250 fénykép közül válogattam össze 35-öt, és hoztam el ide – mondta Ország László. – Ez egy úgynevezett gyaloglós kiállítás. A legtávolabb készült fénykép a házamtól nagyjából egy órányi járásra található. Gyakran sétálok ezen az útvonalon különböző nap- és évszakokban. Ezek a képek személyes megközelítései ennek a tájnak. Igazából magamnak akartam megmutatni bizonyos dolgokat, kicsit zarándoklat-szerűen végigjárni a terepet. Azt gondolom, különleges ez a táj, és nem feltétlenül kell elmenni egzotikus helyekre, ha érdekességet akarunk fotózni – emelte ki a képzőművész.

Húsz évig csak porosodott az épület

Több mint húsz évig csak porosodott a nagyatádi dohánybeváltó épülete. – Egy idő után adta magát az épület, hogy kulturális helyszínné alakítsuk ki – mondta Pünkösd Márton, a nagyatádi kulturális és sportközpont igazgatója. – Fél év alatt sikerült megálmodnunk ezt az elsősorban nyári kiállítóhelyet. A felújítást az önkormányzat végezte el, a mi intézményünk körülbelül 5 millió forintot költött arra, hogy létrejöhessen az állandó és az időszaki tárlat.

Pünkösd Márton szerint lenyűgöző ez a hely. – Ezért, ha nem lenne itt semmilyen kiállítás, művészeti esemény, akkor önmagában is megállná a helyét – tette hozzá.