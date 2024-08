A körmeneteket betiltották, de a tisztavatás, a tűzijáték megmaradt

A második világháború után sejteni lehetett, hogy az ünnep elveszíti egyházi jellegét. Éppen ezért a klérus, élén Mindszenty József bíboros-hercegprímással, a Szent Jobb-körmenetet – ahol ÁVH-s besúgók is szép számmal képviseltették magukat – antibolsevista protestálásként vezényelte le. 1948-ig, a fordulat évéig több százezren vettek részt – ekkoriban már a bazilika előtt – az augusztus 20-i körmeneten. Egy év múlva viszont már az ünnepet megfosztották minden egyházi jellegétől. Augusztus 20-a a Magyar Népköztársaság születésének és a kommunista alkotmánynak a napja lett. A körmeneteket betiltották, de a tiszt­avatás, a tűzijáték megmaradt, e napon javarészt lakótelep-, pályaudvar- és iskolaátadások zajlottak.

Természetesen a Balatonnál szintén érezhető volt az ideológiai és identitásbeli váltás, e napok meglehetősen sematikussá alakultak át. Egyes elemeket megőriztek: a Balaton-átúszások hagyományát továbbvitték. 1948 és 1967 között a Siófok és Füred között megrendezett versenyt az ünnepnapra időzítették.

Az ötvenes évektől az alkotmány ünnepét a Balaton dolgozói termelési és begyűjtési terveik teljesítésével ülték meg, volt felvonulás és ünnepi beszéd a tribünökön, a napot általában sportversenyekkel, majd utcabállal zárták. Az 1960-as évektől ekkor nyitották meg az egészen szeptember 4-ig tartó Balatoni Heteket, amely kulturális és tudományos rendezvényeket is magában foglalt. A cél itt is változatlannak bizonyult: nyár végén is legyen vonzó a Balaton.

A felgyulladó tüzek az egyes településeket és azok összetartozását is jelölték

A harmincas évektől a második világháború időszakáig szokássá vált, hogy ezen nap estéjén – Herczeg Ferenc író kezdeményezésére – reménytüzekkel, vagy más néven Szent István tüzeivel emlékeztek államalapító királyunkra: „Akkorra rendszerint elfogy a víz a parti homoknál, szigetecskék háta rajzolódik ki a magyar tenger vizéből. Arra kerülnek a másfél-két ember magasságú máglyák, nádból, hullott fából, rőzséből rakva. Augusztus huszadikán meggyújtják a tüzeket, a fiatalok, az idősebbek esteledvén leülnek a parton. Sütemény, bor is kerül, s mikorra feljő a Hold meg a csillagok, rázendítenek, egymás után szólalnak meg a gyönyörű népdalok. Aki messzebbre néz, láthatja: körben a parton, Fonyód felé, Keszthelynél, a Badacsony alatt mindenütt égnek-lobognak Szent István tüzei” – olvashatjuk egy korabeli memoárban. Ezzel a méltó hagyománnyal nemcsak az államalapítás emelkedett ünnepére emlékeztek, hanem egyben a nyártól is elköszöntek, de a felgyulladó tüzek az egyes településeket és azok összetartozását is jelölték. Valódi, lelkesítő és egyben látványos, a balatoni és a nemzeti összefogást jelképező ünneplés volt mindez, amelynek üzenete napjainkban is példaértékű.