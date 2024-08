A történettel életünk során több alkalommal találkozhatunk. Kisdiákként olvassuk, a következő alkalommal akkor, amikor gyerekünk tanulja az iskolában. A legszerencsésebb esetben még az unokák élményét is követhetjük. Dés László, Grecsó Krisztián, Geszti Péter munkáját a Vígszínház mutatta be először.

A veszprémi Pannon Várszínház alkotói – Vándorfi László rendező, Krámer György koreográfus, akik mindketten rendezték már A Pál utcai fiúkat – az új mű színrevitelének is nekiláttak. Az ősbemutató alapján azt gondolhattuk, hogy ez a zenés mű mindenképpen nagyszabású produkciót követel, hiszen a Vígszínházban közel 40 szereplő dolgozik a színen. Ehhez képest a Pannon Várszínház turnézó előadása szerényebb körülmények között is sikeresen működtethető.

Siófokon, Balatonbogláron és Alsóörsön is bemutatják a nagy sikerű darabot

– Még készült a darab, amikor felkerestük Dés Lászlót, akinek az eddigi összes zenés darabját már bemutatta a Pannon Várszínház. A zenés változat sikere abban rejlik, hogy nagyon hasonlít a Molnár Ferenc által megírt alapműhöz. Mondatai, poénjai köszönnek vissza a Grecsó Krisztián által megírt darabban. A regény és az abból megírt színmű egy nemzeti klasszikus, amellyel mindenkinek találkozni kell egyszer. Alapja az iskola, a férfivá érés előtti közösségformálás, olyan jellemfejlődések és átváltozások történnek benne, ami nagyon erős köteléke egy közösségnek – mondta el Vándorfi László. A rendező hozzátette: a több mint 200 előadás alatt a szereplőgárda kicserélődött, a Boka Jánost alakító Szelle Dávid az egyetlen, aki az összes előadásban részt vett. – A sikere abban rejlik, hogy pátosz nélkül szól hazaszeretetről, barátságról, önfeláldozásról – mondta el Szelle Dávid. Korábban egy ifjúsági előadásban alakította Boka Jánost, és nagyon örült a veszprémi felkérésnek.

– Hihetetlen erkölcsi és morális kérdéseket feszeget a történet. Mindenféle romantikus túlzásoktól mentesen szól nagyon fontos problémákról – emelte ki a színész.

A háromórás előadás pörgő lendülettel, a megfelelő hangsúlyokkal még a fiatalabb korosztály számára sem tűnik véget nem érőnek. A balatonlellei előadás legalábbis ezt bizonyította, ahol a közönség állva énekelte a darab végén a finálét: „Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grund…”

Hangos siker A Pannon Várszínház előadásának egyik legbiztosabb pontja, hogy a szereplők tudnak énekelni, színvonalasan adják elő a darab zenei anyagát. A Pál utcai fiúk csapatának dinamikus megjelenése mellett nevetségesnek tűnik a vörösingesek csapata, akik az egyik jelenetben csukott szemmel meditálva készülnek a küzdelemre. Az ötletesen kialakított játéktér néhány többfunkciós berendezési tárgyból áll, pillanatok alatt az osztálytermi padsor farakásként funkcionál, a színpad közepén kialakított akvárium vizes medenceként, amikor fürödni kell.