Az ízetlen gúnyt kedveli

– Nekem a legnagyobb örömöm, hogy a legkisebb, legsarasabb faluban töltsem az időmet, s ha lehet olyan embert találjak, aki írni, olvasni sem tud, mert az igazi eredetiséget ők őrzik meg. A járatlan utat, a kikezdhetetlen eredetiséget, a valóságos humort, nem az ízetlen gúnyt kedvelem. Sok helyen jártam már életemben, de Erdélyben duplán értik, amit mondok, sőt hozzáteszik a maguk igazságait, és azt viszem magammal. Hát így születnek az előadásaim. Ma már van, hogy három dimenzióban lépünk fel, a fiam táncol, én mesét mondok és énekelek – folytatta.

A világot bejárt mesemondó Somogy és a Balaton térségét is kedveli, ha teheti, minden nyáron eltölt pár napot a tó partján.

– Somogyban magam is gyűjtöttem, Karád és Törökkoppány térségében. Igen jó arányban vannak népdalok, és olyan hangzatok is, amelyek az erdélyi népzenével állnak rokonságban. A Balaton nagy kedvenc, különösen a nádas világa izgat, kajakkal evezve egy napot is eltöltök a vízen, figyelve az élővilágot, a madarakat, és le is filmezem őket. Engem ez táplál, kikapcsol és feltölt. Legutóbb a szitakötők násztáncát kaptam el, de mentettem már fuldokló csigát is, és ekköré történeteket is kanyarítok olykor-olykor – tette hozzá a mesemondó.