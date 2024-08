Hétvégente egész éven át nyitva tart a kávézó, és a tervek szerint októberben folytatódik az irodalmi kávéház. Ahol az időjárás függvényében péntekenként várják szellemi táplálékkal a líra és próza iránt érdeklődő vendégeket.

De nem csak a Balaton legszebb panorámájú sétányára érdemes ellátogatni, mert ugyan módosított nyitvatartással, de ősszel várja a turistákat a Sipos-hegyi kilátó. Augusztus 21. és 31. között naponta 10 és 18 óra között. Szeptember 1-től 30-ig csak hétvégéken 10 és 18 óra között, októberben ugyancsak szombaton és vasárnap 10 és 17 óra között, míg novemberben az időjárástól függően 10 és 15 óra között látogatható a kilátó.

Ha szép kilátásról van szó Fonyódon, a Walkó kilátót is meg kell említeni, amely szelfipontnak sem utolsó. Miután 2019-ben felújították a kilátót, a turisták egyik kedvelt helye lett. Mert nemcsak szép innen a kilátás, de a faragott kőpadok is vonzzák a tekintetet. Innen pedig nem kell sokat sétálni, hogy a turista elérjen a Kripta Villához, amelyet az örök szerelem házaként is emlegetnek. Nem csak az épületben található kiállítás és a kripta érdekes, de közkedvelt találkozási pont a tetőn és a teraszon üzemelő Villa kávézó is, ahol előszeretettel gyönyörködnek a vendégek a Balatonba bukó nap fenséges látványában. A város minden évszakban tartalmas kikapcsolódást kínál, erről gondoskodnak a kulturális és kulináris programok.

Tökös napok

– A tervek szerint idén is kétnapos lesz a fonyódi Tök jó nap, amely a folklórfesztivállal veszi kezdetét. A helyi és környékbeli néptáncegyesületek mutatkoznak be, ami számunkra nagyon fontos a hagyományok ápolása és a közösségépítés miatt – mondta Gacs Nóra, a Fonyódi Művelődési Központ intézményvezetője. Hozzátette: a néptáncmozgalom Fonyódon nagyon népszerű, hiszen egyre több kisgyermek kezd néptáncolni.