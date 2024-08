Nagy hőségben gyülekeztek a rockerek csütörtök délután a RockBalaton színpada előtt a foyódi Piac téren. A keményvonalas, feketébe öltözött rajongókat nem rettentették el a forrón tűző sugarak sem és kitartóan várták az első fellépőt a kordonoknál. A Classica rúgta be a fesztivál ajtaját, amelyet sokan nagyon vártak.

– Még sosem láttam őket élőben, úgyhogy már nagyon vártam, mondta Zsolt, aki párjával Ivettel Dombóvárról jött. – A pénteki program is jónak ígérkezik, úgyhogy jövünk akkor is, mert nem vagyunk messze – tette hozzá Ivett.

Nagyot szólt a RockBalaton első napja. Fotó: Németh Levente

Fesztivál és nyaralás

Sokan azonban hosszabb nyaralást terveztek erre az időszakra. – Csütörtökön érkeztünk és jövő héten végig Fonyódon nyaralunk. Ez már nálunk hagyomány, hogy ilyenkorra időzítjük a nyári szabadságunkat, mert én fonyódi származású vagyok. Ráadásul abba a lakásba járunk vissza, ahol felnőttem – mondta Bökényi Márti Domonyból.

A fesztiválozók elmondták: azért járnak vissza a RockBalatonra, mert kizárólag magyar előadók tépik a húrokat négy napon keresztül és nagyon jó a társaság. – Családias a hangulat, és a zenei stílus azt a sztereotípiát társítják, hogy a rockerek mogorvák, meg nem barátságosak, de ide ha eljön valaki, láthatja, hogy ez nem így van. Nagyon összetartó ez a társaság, mi is minden évben találkozunk ismerősökkel és új barátokat is szerzünk a RockBalatonon. A jegy megéri az árát, mert nagyon jók az előadók. Most ezúttal az Alvin és a Mókusok koncertje miatt jöttünk – mondta Ráduly Krisztián, aki párjával Pécsről jött Fonyódra.

Ráduly Krisztiánék szinte hazajárnak Fonyódra.

Fotó: Németh Levente

Az első napon a Classicát Rudán Joe és zenekara követte a színpadon, majd a tavaly fennállásának harmincadik évfordulóját ünneplő Alvin és a Mókusok érkezett.