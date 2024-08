Főző-és horgászverseny, interaktív bábjáték, zenei fellépők és tűzijáték várta az érdeklődőket a bárdudvarnoki falunapon. A helyi sportkör szervezésében lézer lövészetet és a tapadó korongos íjászatot is ki lehetett próbálni. A rendezvényen részt vett Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke is. Mester Balázs 14 év polgármesteri munka után most köszönt el a falubeliektől a színpadon.