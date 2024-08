Ha augusztus, akkor Boglári Szüreti Fesztivál, ez már hagyomány. Olyannyira, hogy éppen ötven éve tartották az első Boglári Szüreti Fesztivált. -Nagy büszkeség számunkra, hogy már fél évszázados a rendezvény – emlékezett vissza Mészáros Miklós polgármester. – Ötven éve a Várdombon kezdődött a fesztivál története. Az első rendezvényt még Várdombi Vidám Vasárnapok néven hirdették meg. Az első alkalmon a Várdombon alakítottak ki egy nagy színpadot, ahol a kulturális programokat tartották. Később a Boglári Borkombinát is beszállt a szervezésbe, ez fordulópontot jelentett a fesztivál életében, hiszen ekkor a jelenlegi helyszínre, vagyis a Platán strandra került. Azóta is ide várják a vendégeket augusztus 20-a környékén, így idén is.

Remek programok a boglári fesztiválon. Fotó: NEMETH LEVENTE FOTO



A korábbi évekhez képest több újítást is bevezettek a szervezők a fesztivál idejére

Öt nap alatt, augusztus 16–20-ig több, mint 100 program várja a Balatonboglárra érkezőket.

Minden nap tíz órától országos autótalálkozóval kezdünk, amely egészen délután 3 óráig tart.

– mondta Trejtnár Anita, fesztiváligazgató. – Olyan országos bázissal rendelkező autóklubok jönnek hozzánk, mint a BMW, az Alfa Romeo, a Scuderia. Hétvégén egy napot a modelloktatásnak szentelünk, amikor modellbemutatót tart a Csepeli Modell Sportegyesület, tette hozzá.



Az ingyenes, belépődíj nélküli fesztiválon a Béta Autó-Motor-Sport kiállításon Európában első ízben a kontinens legnagyobb Ferrari ereklye kiállítását nézhetik meg a látogatók. – Ezer darabos kollekciót mutatnak be a Boglári Szüreti Fesztiválon, amelyek között 25 életnagyságú totem található, ezekkel lehetőségük lesz a rajongóknak szelfizni. Bemutatkozik a balatoni közönségnek a Magnus repülőgépgyártó is, valamint Kovács Miki dakaros Scania kamionján felül a Kermor Motorsport formula autók, verseny­autók, utcai autók, motorok és elektromos rollerek is láthatók öt napon át, sorolta az izgalmas programokat Trejtnár Anita.



A szórakozás mellett az egészségmegőrzés is szerepet kap az ötnapos rendezvényen, hiszen a Generali Hungária két szűrőkamionja is érkezik augusztus 18-án és 19-én a Platán strandra, ahol csontsűrűségmérés mellett testösszetétel-elemzés, vérnyomásmérés, glutén- és PSA teszt is kérhető. A kamionon két nap alatt mintegy 88 fesztiválozó szűrését végzik el a szakemberek. A szervezők azt kérik, hogy aki még nem kapott e-mailt, de jelentkezett szűrésre, jelenjen meg az adott napokon 13 és 19 óra között a Generali szűrőkamionnál.