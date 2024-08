Még ki sem jött a színpadra, a közönség már vígan kacarászott azokon a videós bejátszásokon, amelyek megadták az est hangulatát. A felvételek az író korábbi megjelenéseiről szóltak, hogyan állt kamera és mikrofon elé vidéki könyvtárakban, tévéhíradókban vagy rendhagyó irodalomórákon.

A boglári előadásban is hasonló illusztrációkkal tűzdelve mesélte el íróvá alakulásának ívét, megvilágítva egy-egy fontos mozzanatot, például, hogy diszlexiásként, diszgráfiásként kisiskolás korában hogyan – nem – kezelték, színtévesztőként miként boldogult, és hogy élete legsikeresebb mondata a „siker sukár” szlogen volt, amit a Győzike című valóságshow írójaként talált ki.

Grecsó Krisztián életéről mesélt színesen

A humoros fordulatok után őszintén mesélt a szegvári gyerekkoráról, felvillantva Szabó Magda és Esterházy Péter alakját is.

– Őrületesen nagy kihívás számomra az előadás – mondta az író. – Én egyáltalán nem akartam ezt, sőt erősen tiltakoztam. Viszont rengeteget tanultam belőle, színházról, dramaturgiáról. Lévai Balázs rendező kért fel az életrajzi stand-upra, azzal érvelt, hogy sokat hallott mesélni, és arra gondolt, remekül el tudom mesélni, ki vagyok. Azzal győzött meg, hogy megmutatta egy hollywoodi sztár előadását, ahol a színésznő egy gyönyörűen berendezett térben nagyon őszintén és sok öniróniával beszél magáról. Tetszett, érdekesnek tűnt, de én nem vagyok színész, mondtam, így ahhoz, hogy érdekes legyek másfél órán keresztül egyedül a színpadon, valamit hozzá kellett tenni az előadáshoz. Ezért találtuk ki azt a rendezővel, hogy amikor elmesélek valamit, meg is kérdőjelezem azonnal. Így a néző is könnyebben azonosul a mondanivalóval, hiszen az a fontos, hogy az ő személyiségéig hasson az előadás.

Grecsó Krisztián úgy tartott tükröt, hogy abba bárki belenézhetett anélkül, hogy kellemetlen és megalázó lett volna. Az est időnként interaktívvá is vált. Az író időnként megkérdezte a közönséget például arról, hogy szerintük mi volt az a két könyv, amely otthon, ahol nevelkedett, megtalálható volt. Mint a legtöbb családban, a Biblia és a Kincses Kalendárium – találták el a nézők, majd Grecsó hozzáfűzte:

– Nekem most több könyvem van, de egy méterrel sem vagyok bölcsebb, mint nagyszüleim annak idején.

Magyar négyes

Az író saját kudarcai sorozatával mesélte el az életét. Az előadás az énkeresés, a családi mesék vonalán haladt. A kivetítőn láthattuk az író általános iskolai ellenőrzőjét, a magyar irodalomból szerzett négyes osztályzatát, melynek alapján senki sem gondolhatta akkoriban, hogy egy falusi iskolából indulva valaki az Élet és Irodalom szerkesztőjévé válik.