Ezúttal is megtelt a Szaplonczay Kávéház alkalmi nézőtere. Az esti zenei programra voltak, akik már felkészülten, kinyitható székekkel érkeztek.

– Nyolc éve Balatonalmádiban élek, s mindig öröm számomra, ha Somogyban léphetek fel – mondta Palásti Máté, aki először hegedülni tanult aztán beleszeretett a gitárba.

– Kilencéves korom környékén a testvéreimmel együtt szüleinktől kaptunk egy gitárt, s teljesen elvarázsolt ez a hangszer – mondta. – Anyukám akkor egy idősek otthonában dolgozott és ott élt egy bácsi, aki valaha bejárta Dél-Amerikát és onnét rengeteg lemezzel tért haza. A gyűjteményéből kaptam néhány darabot, és ennek köszönhetően ismertem és szerettem meg a flamencot. Ez nagyon tradicionális muzsika, s pont emiatt nehéz is megtanulniuk azoknak, akik nem beleszületnek. Tavaly sikerült eljutnom Andalúziába, ahol igazi mesterektől tanulhattam. Ez hatalmas élmény volt, de egyben nagy felismerés is, hogy még mennyit mindent kell elsajátítanom – mondta a gitárművész. Folyamatosan képezi magát Palásti Máté, aki igyekszik minél több országba is eljutni, ahol nemcsak zenél, hanem tanul is. Járt már Kubában, Mexikóban, nemrég pedig Kolumbiából tért haza. Bár középiskolásként közgazdasági szakközépiskolába járt, a zenétől nem szakadt el. Felvételt nyert a Snétberger Zenei Tehetség Központba, ahol 6 évet töltött. Itt szerette meg a jazz műfaját.

Sétánykoncert

Ahogy minél többet tanulok a jazzről, annál jobban rájövök, hogy mennyi tudásra van még szükségem a műfaj elsajátításához. Ez pedig mindig fejlődésre ösztönöz – mondta a zenész. A sétányon tavaly indult útjára a nyári kulturális programsorozat.

– Először irodalmi kávéházat indítottunk. Ennek a sikerén felbuzdulva idén már zenei estekkel is várjuk a közönséget – mondta Gacs Nóra, a Fonyódi Kulturális Intézmények vezetője.