Az ifjú pár annyira beleszeretett Fonyódba, hogy itt kötöttek házasságot és mivel mind Alexandra, mind férje Norbert nagy rockrajongók, öt éve a RockBalatonon tartották lagzijukat. Nem kis feltűnést keltettek a friss házasok a rendezvényen, hiszen itt készültek a hivatalos esküvői fotók is róluk. – Minden RockBalatonon ott voltunk eddig, az elsőt kivéve, mert nagyon szeretjük Fonyódot és a rendezvényt, mondta a most már ötödik házassági évfordulót ünneplő Szandi, akinek ruhája sok mindent megélt már. Aláírta Paksi Endre, az Ossian énekese, de feltűnt a P.Mobil Bonobo című klipjében is. Most azonban úgy döntött a rockerfeleség, hogy az ötödik házassági évforduló alkalmából egy jó ügy érdekében kalapács alá bocsátja a ruhát. – Szeretnék a Fonyódi Mentőalapítványnak segíteni azzal, hogy elárverezzük a ruhámat. Biztos vagyok benne, hogy jó helyre kerül, hiszen a RockBalaton közönsége egy igazi összetartó közösség, úgyhogy nem fogok bánkódni azért, mert már nem az enyém a ruha. De még az árverés előtt valószínűleg felveszem egyszer, tette hozzá Czingel Alexandra.

A ruhára licitálni a RockBalaton facebook oldalán közzétett fotónál lehet, a licitálók hozzászólásban tehetik meg licitjeiket a hófehér ruhadarabra. A ruha azé lesz, aki a legmagasabb összegért kommentel a képnél, a licitet szombaton zárják a szervezők.

Augusztus 8. és 11. között, négy napon keresztül Fonyód lesz a rock balatoni nyári fővárosa, hiszen ismét megrendezzük a RockBalatont, amely évről-évre mágnesként vonzza a keményebb zenei műfaj kedvelőit.