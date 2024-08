Várdai István cselló-, Baráti Kristóf és Pusker Júlia hegedű-, valamint Szűcs Máté brácsaművész is színpadra állt a jubileumi 15. Kaposfest nyitó hangversenyén kedden a Szivárvány Kultúrpalotában. A komolyzenei eseményen Chopin és Mendelssohn művei is felcsendültek. A megnyitó eseményen Hornyák Balázs fesztiváligazgató elmondta, az idei fesztivál egyik különlegessége, hogy öt Stradivari hangszer is megszólal majd. Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere ünnepi köszöntőjében kiemelte, a kulturális hagyományőrzés fontos a város életében.

Elkezdődött a jubileumi KaposFest

Fotó: Muzslay Péter

Csaknem hatvan hazai és külföldi művész áll színpadra szombat estig a Kaposfesten. A fesztivál idei külföldi vendégei között van Alexandra Conunova és Kirill Troussov hegedűművész, Lucas Debargue, Edith Pena és Alexei Volodin zongoraművészek, valamint Razvan Popovici brácsaművész. A magyar élvonalból Várdai István művészeti vezető mellett, a fesztivál vendége Szűcs Máté brácsaművész, Fejérvári Zoltán zongoraművész, Baráti Kristóf és Pusker Júlia hegedűművészek, valamint Razvaljajeva Anasztázia hárfaművész. Két hangversenyen fellép és mesterkurzust is tart Somodari Péter, a Bécsi Filharmonikusok csellistája.