Ágyúdörgés rázta meg a fonyódi Kossuth erdőt csütörtökön, mikor a kishuszárok tüzeltek. Persze nem célpontra és nem is éles löveggel. Kipróbálták, hogy milyen volt a tüzérek dolga. Egy héten át sátoroztak a kishuszár táborban.

– Reggel felkelünk, megcsináljuk a sátrat, majd körletellenőrzés következik. Ezután reggeli tornán veszünk részt, reggelizünk és aztán egész délelőtt programokon veszünk részt– mondta Fábián László Péter Pál, Erdélyből, akinek a legjobban a strandolás tetszett. Idén először érkeztek résztvevők Erdélyből, hiszen fonyódi mintára ott is alakítanak huszár csapatot.

– Én magam is huszár vagyok a gyergyószentmiklósi Földváry Károly Hagyományőrző Egyesületben és azon vagyunk, hogy megalakítsuk az első erdélyi gyermekhuszár csapatot. A hagyományok ápolása és a történelem ismerete nagyon fontos és hozzájárul a magyar identitástudat erősítéséhez – mondta Fábián László Péter Pál.

A fonyódi kishuszárok között voltak rendszeres résztvevők, de akadt olyan is, aki először volt a táborban.

– Amikor negyedikes voltam és március 15-i ünnepély volt az iskolában láttam a kishuszárokat és megtetszett az egész ami ezzel jár. A ruházat, meg az hogy itt az ember önmérsékletet tanul – mondta Tóth-Koronczay Tamás.

– Már három éve kishuszár vagyok, azért jöttem ide, mert szeretem a puskákat és nagyon híres emberekkel találkozhatok. Úgy, mint a Pápa – mesélte élményeit Bakai Mátyás fonyódi kishuszár.

A fiatalok nem csak a huszár hagyományokat ismerték meg az ötnapos táborban, hiszen változatos programok várták őket.

– A gyerekeknek idén volt drogprevenció is, és megismerhették a hazánk területén működő egyenruhás szervezetek munkáját, hiszen a honvédség mellett, a rendőrség és tűzoltóság is bemutatót tartott számukra – emelte ki Domina Barnabás, a bandérium kapitánya. Hozzátette: a tábort a Honvédelmi Minisztérium is támogatta, hiszen a kishuszár bandériummal együttműködési megállapodást kötött a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred. Ugyanis az ott folyó hagyományőrző munka tökéletesen illeszkedik a hazafias nevelés szemléletébe.