Július utolsóelőtti szombatján másodjára is elfoglalta a boglári várdombot Magyarország legnépszerűbb partisorozata a Be Massive Horizon. Az időjárás változékonysága miatt ugyan aggódtak többen, hogy a délutáni, esti partit megzavarják e zivatarok, de az égiek a bulizókat kegyeikbe fogadták és az eső is elmaradt. A hőmérséklet viszont pont olyanra csökkent, amelyben jólesett tánc közben legurítani pár pohárka balatoni bort.

A talapalávalót ezúttal is a Be Massive házigazdája Metha és a legjobb DJ-k szolgáltatták. Sokan élvezték a dallamokat a fenyőfák között elhelyezett hintaágyakból, vagy a domboldalban kihelyezett strandszékekből. Volt, aki családostul, kisgyermekkel érkezett az idei utolsó boglári Be Massive partira.

Hatalmas buli kerekedett estére.

Fotó: K.R.

Aztán ahogy leszállt az este egyre többen topogtak a DJ pult előtt, s a gyep olyannyira megtelt, hogy már egy gombostűt is alig lehetett volna elejteni. A buli ugyan 11 óráig tartott csak, de a keményvonalas Be Massive partizók kimaxolták a napot és már délután elhelyezték pokrócaikat. Így garantáltan több órán át bulizhattak kedvenc melodikus house számaikra. Érdemes volt kimozdulni tehát a klubok megszokott közegéből, hiszen ez a Be Massive Horizon célja, hogy minél több festői szépségű helyszínt megmutasson a bulizóknak. Ezért is rendeztek bulit Tihanyban, Badacsonyban, a Tatai várban, vagy éppe múlt héten a Kőröshegyi Levendulásban.