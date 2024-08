– Régi ismerősként térhet vissza Somogyba, hiszen a kaposvári színház oszlopos tagja volt több mint két évtizedig. Milyen érzés visszaemlékezni a legendás kaposvári időkre?

– Visszaemlékezni nem szeretek, mert az egy öreges dolog. Számomra a múltba való visszarévedésnek semmi értelme. Akkor jó volt, szép volt, de akik ma visszaemlékeznek a régi kaposvári színházra, azok többnyire már csak a hírnevére emlékeznek. Egy színész mindig addig él, amíg él az utolsó néző, aki látta. Sajnos egyre csökken azok száma, akik a Kaposvár-jelenség tanúi voltak. Egyébként is aktív színész vagyok, sokkal jobban érdekel a jelenem és a jövő, mint az, hogy mi volt régen.

– A Kultkikötő szintén a jelennek él, az idei nyár aktualitása. Hogyan találtak egymásra?

– Nagyon szeretem a Kultkikötőt, jó ötletnek tartom a színházat vinni a Balatonhoz, mert az emberek elkényelmesedtek. Amikor kezdtünk Kaposváron, iszonyú küzdelmet vívtunk a somogyi nézőkkel, hogy ne csak operettet játsszunk, ne csak szórakoztassunk. Mikor elkezdtünk jó előadásokat bemutatni, megszerették a másfajta színházat. Ma ugyanazt az agyi lustaságot tapasztaljuk, mint a pályánk elején, ez egy visszatérő történet. Közben az emberek elfelejtenek olvasni, a telefon miatt a képi világuk agresszív, felületes. Minden vállalkozást nagyon szimpatikusnak tartok, amelyik még küzd azért, hogy az emberek nívósabb, kulturáltabb időtöltést válasszanak.

– A Kultikötőben előadott norvég komédia, a Maggi és Lillemor hasonlóan szórakoztatónak ígérkezik?

– Igen és mégsem. Sokat lehet rajta nevetni, de mégis két 80 éves ember együttélési, illetve együtt nem élési problémája kerül színpadra. Amikor megcsináltuk a Lefokovicsék gyászolnak-ot (magyar és héber nyelven készült magyar vígjáték. Magyarországon 2024. február 22-én mutatták be), akkor is ez a probléma vetődött fel, hogy milyen nehéz szeretni, és milyen nehéz elfogadni a szeretetet. Ez az emberiség egyik legnagyobb problémája.

– A képek tanúsága szerint nemi szerepcsere is van a darabban?

– Réthly Attila rendező azt gondolta, hogy ne két nő játssza a női szerepet, de mindenki tudja a nézőtéren, hogy férfiak vagyunk, ennyivel elemelkedik a történet a valóságtól. A játék a lényeg, hogy mi, férfiak elmagyarázzuk, hogy működik a két idős ember.

– A népszerűség ma sem kerüli el, de ez leginkább a Mi kis falunknak köszönhető?

– Bocsánat, a Lefkovicsék gyászolnak-kal most nyertem el a legjobb férfi alakítás díját. (Bezerédi Zoltán a Magyar Mozgókép Díjak közül a legjobb férfi főszereplő kategóriában nyert – a szerk). Régen voltak tévéjátékok, most nincsenek. Ezt helyettesítik a sorozatok, degradálódott a tévézés. Nagyon kevés film készül. Régen voltak inkubátoros programok, de megszűntek. Ha valami nyitna a kultúra irányába, az ahhoz vezető csatornák bezárulnak az első pénzügyi problémánál. Mi színészek csak a végén vagyunk a történetnek...

