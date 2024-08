Már két évvel ezelőtt volt egy rock-legenda találkozó a családi házunk udvarán pár fővel – mondta Csik László ötletgazda. A szervezésben és a rendezésben nagyon sokat segített párja, Kovács Ágota is. Minden évben bővült a létszám és az ideinél is újabb legendákat hívtak el fellépni. A családi kassza már ezt nem tudta volna fedezni, hiába segítettek többen is anyagiakkal, tette hozzá Csik László.

Pirka Mátyás Nagybajom polgármestere is úgy látta, hogy az ilyen jellegű zenés estéknek van jövője. E gondolatokból kiindulva felkarolta az ötletet az önkormányzat és így jött létre az első ilyen jellegű fesztivál. Jó volt az időpont is, mert másnap volt a falunap, így a sátrak, büfé és a nagyszínpad is készen állt a vendégsereg fogadására.

1. Nagybajomi Rockfesztivál fellépői.

Fotó: Györke József

Rudán Joe helyszínen járt riporterünknek elmondta, hogy a nagy tömeg és a hatalmas tér ellenére szinte családias környezet fogadta őket. A rock mellett megszólaltak latin dallamok is. Társai nevében megköszönte a vendéglátást és feléjük áradó gondoskodást a szeretet mellett.

A fellépők közt volt: Rudán Joe, Kalapács József, Vikidál Gyula, Varga Miklós és Homonyik Zsolt.