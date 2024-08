Számára a legjobb dolog az életében a festészet, és mindenkit arra biztat, hogy tegye azt, ami neki a legjobb, amire elhívást kapott. Mivel Farkaslaka több mint 30 éve Lengyeltóti testvértelepülése, Kertész Boróka több szálon kötődik Somogyhoz. Több mint tíz éve már volt kiállítása, említette meg Lőrincz Sándor, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal galériájának vezetője. Csütörtökön a második kiállítása nyílt meg az alkotónak, és az azóta eltelt években a 34 éves fiatalasszony két gyermeknek adott életet. A Temesvári Egyetemen festészet szakon tanult.

Tulipán, életfa, tündérkert, nagyboldogasszony – néhány motívum, amellyel a festőművész a nőiséget, az anyaságot, az életigenlést mutatja be színek és formák segítségével. A nő is ég című kiállítása a magyar nyelvvel is játszik. Móring József Attila kormánybiztos, somogyi országgyűlési képviselő már gyermekkora óta ismeri Borókát és a családot.