Egy szempillantás alatt elszaladt az a négy hét, amelyet a kaposvári Pécsi Oszkár Kolumbiában töltött. Lánya férjének meghívására érkezett a közép-amerikai országba, aki onnan származik. Így nem is kellett sokat bajlódni a tájékozódással, hiszen helyi „túravezető” segítségével fedezték fel a karibi országot.

Ami számomra a legszembetűnőbb volt, hogy nagyon páradús a levegő, ami szinte fullasztó.

– mesélte Pécsi Oszkár.

Ehhez európai embernek nehéz hozzászokni, jobban megviselt ez, mint a hét és fél órás időeltolódás. Az viszont nagyon érdekes volt, hogy a kolumbiaiaknál egész nap szól a zene. Ez éjszaka 3 órakor kicsit zavaró volt számunkra, de egy idő után meg lehetett szokni.



A hazai és európai árakhoz szokott turisták számára Kolumbia nagyon olcsónak tűnhet, hiszen néhány százezer forintból önfeledten lehet élni, persze vendégként. – Vannak nagy bevásárlóközpontot, de olyan más üzlethálózatokkal nem nagyon találkoztunk, amiket mi is ismerünk itthonról. Ez egy 53 milliós ország, 1,2 millió négyzetkilométer, tehát hatalmas, ennélfogva a szegénység is nagy itt, tette hozzá. Az viszont érdekes volt, hogy bármekkora is a szegénység, előbb költenek a helyiek nagy teljesítményű és drága hangfalakra, mint ruházkodásra vagy ételre, mondta nevetve.



Pécsi Oszkárék először Santa Martát fedezték fel, ahol nem hotelben, hanem a helyiek között, bérelt lakásban tapasztalhatták meg a karibi életérzést, miközben több nagyvárost is felkerestek. – Meglátogattuk Barranquillát, ahol Shakira született – mondta. – Az énekesnő városban található 10 méteres szobránál én is készítettem egy fotót. Ezen csak átutaztunk, de Cartagenában több napot töltöttünk, fantasztikus ez a hatalmas város. Itt még egy olyan érdekes élményem is volt, hogy ki kellett húzatnom a fogam. Aggódtam egy kicsit a sterilitás miatt, de szerencsére minden flottul ment és a fogfájásom is megszűnt Kolumbia ötödik legnagyobb városában, idézte fel úti élményeit a kaposvári nyugalmazott pedagógus.

Az ország roppant érdekes és változatos tette hozzá, már csak azért is, mert hatvan indiántörzs él itt, amelyből harminc nyitott. Pécsi Oszkárnak hárommal volt is lehetősége ismerkedni. Az állat és növényvilág is megragadta a kaposvári utazót, kajmánnal és színes papagájokkal is találkoztak, de egy folyótúrán is részt vett motorcsónakkal.