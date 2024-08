Négy napon át a legjobb hazai előadók és feltörekvő zenekarok adják egymásnak a színpadot Fonyódon, a 10-ik jubileumi RockBalaton fesztiválon. A rendezvényre az ország minden pontjáról érkeztek rockerek, hiszen azt mondják: itt igazán önmaga lehet az ember. – Harmadik éve járunk vissza a RockBalatonra, mert itt jó a buli, nincs balhé és jó a szervezés, ahogy a zenekarok is. Mi egy napra nem járunk, ha jövünk, akkor végig maradunk, mondta kérdésünkre Fazekasné Korpics Ildikó. – Az összes fellépő nagyon jó, a Detonic énekese meg osztálytársam volt, mert én is somogyi gyerek voltam. Húsz éve elköltöztem Szentgotthárdra, tette hozzá férje Fazekas István.

A rock örök.

Fotó: Kajetán Jácint Photography

Rock és nyaralás

Aki csak tehette több napra érkezett, vagy éppen megtoldotta a négy napot még egy kis pihenéssel. – Egy hétre jöttünk, úgy szoktuk, hogy a buli után még maradunk egy hétig. Szerintem a szombati nap lesz a legerősebb, de mindenkire kíváncsiak vagyunk. Gyerekkorom óta szeretem ezt a zenét, akkor még 12 évesen hallottam egy Pokolgép számot és az annyira megérintett, hogy azóta nincs megállás. Számomra nagyon fontos, hogy értsem a szöveget, tudjam miről szól a dal és ha szeretem tudjam az előadóval együtt énekelni, vélekedett Szabari Szilárd.

A Nemzeti Hang nagyot szólt Fonyódon.

Fotó: Kajetán Jácint Photography

Berobbant a Nemzeti Hang

Pénteken nagyon sokan voltak kíváncsiak a feltörekvő nyíregyházi rockerekre, a Nemzeti Hangra. Több Nemzeti Hang feliratú zászló lengett a levegőben a koncert alatt. Őket az Ossian követte a színpadon, akikre nagyon sokan vártak a közönség soraiban. – Ossian a kedvenc zenekarunk, úgyhogy miattuk jöttünk, de a Kárpátia és a P. Mobil is nagy kedvenc, úgyhogy minden napra van olyan előadó, aki miatt eljövünk a koncertkre, mondta Veronika és Józsi, akik Szigetvárról érkeztek Fonyódra.

Az Ossian hazajár már a RockBalatonra.

Fotó: Kajetán Jácint Photography

Megtelt a fonyódi piac

A zenekar szinte hagyományosan fellép a fonyódi fesztiválon, ahol minden alkalommal fergeteges hangulatú bulit csapnak, ez így volt idén is. Szinte teljesen megtelt a színpad előtti tánctér és a rockerek együtt énekelték Paksi Endrével az ismert dalok szövegét.

A pénteki koncertnapot az Aurora zárta, így a punk zene kedvelői sem mentek haza zenei táplálék nélkül.