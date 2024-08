Ságvár

19 óra Tricciana vándorkupa Helyszín: Óvoda

Tab

8 óra Kettesfogathatjó verseny Helyszín: Tabi Vásártér

Program:

8 óra Érkezés, pályabejárás

9 óra Technikai értekezlet

10 óra Akadályhajtás 1. és 2. forduló

15 óra Vadászhajtás

16:30 Ünnepélyes eredményhirdetés

Szólád

9 óra Falunap Helyszín: Szabadidőpark

Somogyudvarhely

7:30 Lőrinc napi fesztivál Helyszín: Sportpálya

Kaposvár

8 óra Nemzeti díjugrató verseny Helyszín: Pannon Lovasakadémia

Barcs

19 óra Akusztik Blues Rock Helyszín: Drávai szabadstrand

Balatonszemes

20 óra Red Hot Cherry koncert Helyszín: Zenepavilon

Siófok

8 óra Luxoya Beach Fitness fesztivál Helyszín: Plázs

12 óra Pool&the Gang Helyszín: Plázs

18 óra SUP Jóga Helyszín: Ezüstpart

20 óra Sunset futás Helyszín: Plázs

20 óra Karthago élő koncert Helyszín: Hajóállomás

18 óra Balatoni retro láz Vendég: Dr. Alban Helyszín: Plázs

22 óra Summer vibe party Helyszín: Plázs

23 óra Afterparty Helyszín: Plázs

Balatonlelle

19 óra 31-ik Lellei Borhét Helyszín: Rendezvénypark

22:30 Emlékek éjszakája Vendég: Peat Jr. Helyszín: Stone Beach

22:30 Dark Knights Presents: Martin Books Helyszín: Y Club

Balatonmáriafürdő

22 óra Retro Power saturday Helyszín: Delta Retro Music Factory

Balatonboglár

20:30 Pál utcai fiúk Helyszín: Kultkikötő

Zamárdi

9 óra Svert kupa Helyszín: Bácskai utcai kikötő

18 óra Tompeti és barátai koncert Helyszín: Kertmozi

Igal

9 óra Strand Roadshow Czanik Balázssal Helyszín: Gyógyfürdő

Lengyeltóti

15 óra Nomad tribal gathering Helyszín: Rágniczapuszta

Csokonyavisonta

12 óra Megabuli Vendég: Regán Lili, Antonyo Helyszín: Gyógyfürdő

Marcali

17 óra Fröccsfesztivál Sztárvendég: Gájer Bálint Helyszín: Rákóczi utca lezárt szakasza

Kéthely

19 óra Hullócsillag les Helyszín: Kristinus birtok

Szántódpuszta

7 óra Termelői piac Helyszín: Élő major

Vasárnap (Augusztus 11.)

Balatonszemes

20 óra Flora and the Blues 4 You koncert Helyszín: Zenepavilon

Siófok

16 óra Corona Sunsets Helyszín: Petőfi sétány