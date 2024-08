A délutáni programokat pódiumbeszélgetés nyitotta meg az első nap délutáni programjait. Az UNICEF Magyarországgal indított Ne nézz félre kampány lényege az iskolai kortárs bántalmazásra – egymás szívatására, zaklatására, bántására, szekálására – való figyelemfelhívás. Ennek keretében Miksovits Marci Marslakó Dáviddal, a Halott Pénz frontemberével beszélgetett a Podcast Teraszon.

Elstartolt az idei Strand.

Fotó: Mócza Dániel

A zenész a csütörtöki sajtóbejáráson elmondta: a Strand Fesztivál a zenekar egyik kedvence és minden évben örömmel jönnek Zamárdiba.

Így vannak ezzel a fesztiválozók is, Kecskés Ildikó és Kakuk Boglárka már tavaly megvették a jegyüket. – Bérlettel vagyunk és három napot töltünk itt, strandolunk, bulizunk és jól érezzük magunkat, árulta el a salgótarjáni anya-lánya duó.

Strandon a cirkusz

Strand Fesztivál szervezői számos újdonsággal készültek az idei fesztiválra. – Idén még több még minőségibb, még inkább a cirkusz műfaját kiemelő produkciókkal készültünk, hiszen tavaly nagyon pozitív tapasztalatokat szereztünk a cirkusz tematikával, mondta Ádám Kata, fesztiváligazgató. Elmondta: nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra. – Szakembereket kértünk fel arra, hogy a különböző helyszíneken mérjék az ökológiai lábnyomunkat.

Változatos programok várják a fesztiválozókat.

Fotó: Mócza D.

A fesztivál különlegessége a legnagyobb vízparti kötélpálya, amelyet a rendezvényt is támogató Honvédelmi Minisztérium jóvoltából állítottak fel. – A minisztérium támogatja a rendezvényt. A Magyar Honvédség egy átalakuláson megy keresztül, nem csak eszközeiben, hanem állományában is megújul, mondta el a sajtóbejáráson Kutnyánszky Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős parlamenti államtitkára. Akit Pupp Noémi és Fojt Sára olimpikonok is elkísértek Zamárdiba, akik ugyancsak a Honvédség kötelékében szolgálva szereztek bronzérmet a párizsi olimpián.