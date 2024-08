A Szántódpusztai Majorság a hétvégén is gazdag kulturális kínálatot ígér, ahol a hagyományos kézműves játékoktól kezdve, az ősi ízek újraélesztéséig számos élményben lehet részünk.

Kenyérsütés a majorságban

Augusztus 18-án mi is visszarepülhetünk az időben, miközben részt veszünk a régi kemencés kenyérsütésen, ahol nem csupán megfigyelhetjük, de akár ki is próbálhatjuk ezt az ősi mesterséget. A majorsági kemence több száz éves múltra tekint vissza, így a kenyérsütés mellett egy valódi történelmi leckében is részesülhetünk. A frissen sült kenyér illata mellett a helyszínen grillezésre is sor kerül, ahol mi is megsüthetjük az otthonról hozott, vagy az Élő Piacon vásárolt finomságokat. A kellemes étkezéshez a Helka sörei nyújtanak kíséretet, míg a zenei aláfestést élő zenekar biztosítja, így teremtve tökéletes hangulatot a piknikezéshez.

Fülep Benedek koncertje: Egy hang a puszta mélyén

A kulturális programok záróakkordjaként, augusztus 19-én este, a Szent István király ünnepnapjának előestéjén, mi is részesei lehetünk Fülep Benedek koncertjének az Ádám-pincében. Az „Egy hang a puszta mélyén” című előadás egyedülálló zenei élményt ígér, ahol a művész historikus és elektroakusztikus hangszereken keresztül szólal meg. Az improvizációs zenei darabok, amelyek a középkori szerzetesek hangjaitól az ősi ritmusokig terjednek, modern zenei elemekkel ötvöződnek, így teremtve hidat a múlt és a jelen között.