Bíró János nosztalgikus emlékeket idézett fel a régi kenyérsütésekről. Mint kiderült, most nem csak a kenyérsütés élménye hozta el a majorságba. Kisgyerekként leste el nagymamájától a kenyérsütés fortélyait éppen itt, a Szántódpusztai Majorságban.

A kenyérsütés öröksége és boldog gyermekkor

János nagyszülei és szülei is itt éltek, akik egész nap dolgoztak és a nagymama gondjaira bízták fiúkat. Eleinte csak figyelte nagymamája munkáját, de később már maga is beállt mellé segíteni.

– Nagy fateknőben dagasztott nagyanyám. Nem ekkora kenyeret sütött, hanem háromszor ekkorát, nagy három-négy kilósakat és három-négy darabot is egyszerre.

Bizony régen hetente egyszer fűtötték fel a kemencét, és beosztás szerint sütöttek. Mindig egy család reszortja volt a kenyérsütés, de akkor annyit kellett készíteni, hogy minden családnak elegendő legyen.

– Gyerekek voltunk. A nagymama kemencés lángost sütött nekünk, meg kis cipókat. Mikor kenyérsütés volt, ott álltunk a kemence ajtóban 10-12-en – mutat a kemence felé János – és vártuk, hogy kisüljenek a lángosok. Mama szépen megkente a lángosokat kacsazsírral vagy libazsírral, ami éppen volt, és megsózta. Ahányan voltunk gyerekek, annyi felé tépkedte, és mehetünk is tovább játszani. A mai napig elkísér ez az élmény, és bizony van mit mesélni az unokáknak – nosztalgiázott a nagy fa árnyékában a valaha volt majorsági kisgyerek.

A frissen sült kenyér élménye

Amint a kemencéből kikerültek az első kenyerek, Levente sorban szelte fel őket. Bőségesen jutott rá a sok finomságból. Valaki tejfölt kent rá, van aki zsírt, de aki akarta meg is vajazhatta, tehetett rá mézet vagy akár sajtot. A kemence melletti tárcsákon szalonna is sült, amivel aztán meg is lehetett szórni a szeleteket. Amíg a vendégek jóízűen fogyasztották a frissen kisült pityókás kenyeret, addig már a kiscipók sültek a kemencében.