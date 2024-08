A kaposvári Kisfaludy tagiskola egykori vizuális kultúra tanára régóta a fonalak és textilek bűvöletében él. A horgolás, kötés, szövés, hímzés tevékenységnek mindegyikét jól ismeri és kedveli. Néhány éve viszont rátalált arra a technikára, amelyben alkotói fantáziája kiteljesedik és művészi szintre emelkedik.

– Első munkáim vezettek el a patchwork varázslatos világába – mesélte. – Ez a műfaj rendkívül sokrétű, a tradicionális foltvarrástól kezdve a modernig, a használati tárgyakon – takarókon, párnákon, táskákon, faliképeken – át a művészi szintű képekig.

– Az a csodálatos benne, hogy a textilművészet rengeteg technikája alkalmazható egy-egy kép elkészítésénél, a batikolás, kézi, gépi tűzések, hímzések, gyűrődések, gombok, flitterek, zsinórok alkalmazása – mondta el az alkotó. – Elsősorban én is az évek során összegyűjtött, már nem használható textilekből tervezem a munkáimat, kiegészítve fonalakkal, hímzésekkel. Pár éve Polyák Ildikó nemzetközileg is elismert qiu­litművész kurzusán vettem részt és sajátítottam el a technika alapjait. Azóta a fantáziámra hagyatkozva születnek a dekoratív textilek. Nagyon szeretem a színes, gazdagon hímzett felületeket, a fonalak által keltett lüktetést és mozgalmasságot – tette hozzá az alkotó, akinek balatonfenyvesi Saját Balaton című kiállításán több olyan munka is szerepel, amelyet a víz közelsége ihletett.

A kékek és zöldek ezer árnyalata között megbújó, gazdagon hímzett halak játéka teszi izgalmassá a felületeket, amelyek mindegyike türelmes és aprólékos munkamódszerről árulkodnak.

Kalocsa Ildikó textilművész

Fotó: Andricz Gabriella

Halacskák a dobozban

Az alkotó sokoldalú tevékenysége abban is megmutatkozik, hogy a faliképek mellett térbe helyezkedő installációkat is készít. Láthatunk tőle például konzervdobozokban elhelyezett minihalacskákat, a hálóba akadt nagyobb méretű darabokat is, kézzel hímzett, ezernyi öltéssel ellátott, gazdag mintakincset bemutatva.

– Szeretem a Balatont. Sokan, sokféleképpen próbáljuk kifejezni az iránta érzett szeretetünket, én a textilek által próbálkozom – árulta el lapunknak Kalocsa Ildikó.

Fontosak a színes fonalak Kalocsa Ildikó 2005 óta vesz részt kiállításokon és pályázatokon, legutóbb 2023-ban a balatonfenyvesi Mini Fesztiválon fődíjjal jutalmazták, így kapott meghívást a most nyílt önálló kiállításra is.

– Számomra ez a tevékenység feltöltődést ad, a színes fonalak, textilek és a Balaton fontos részei az életemnek – mondta az alkotó, akitől azt is megtudtuk, hogy az első patchwork foltmunkát a farmerek, földművesek asszonyai készítették, főleg elhasznált ruhaneműk még használható részeiből.