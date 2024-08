Szombat (augusztus 17.)

Kaposvár

10 óra SUPés kerékpár kitelepülés Helyszín: S-Park

14 óra Zeneszerző szoftverektől a robotkarmesterig Helyszín: Európa-park

Szántódpuszta

7 óra Termelői piac Helyszín: Élő Major

Balatonlelle

20 óra Szent István napok: X-Press TSE Helyszín: Rendezvénypark

21 óra Radio Live zenekar Helyszín: Rendezvénypark

Siófok

22 óra Luxfunk radio funky party Helyszín: Plázs

17 óra Bíró Eszter Az Időmanó kalandjai koncert Helyszín: Kikötő

4:45 One way after feat. Koósz Milán Helyszín: Vasútállomás

10:30 Bor és kenyér ünnepe Részletes program!

Balatonszemes

20:30 Szemesi ünnepi piknik: Deák Bill Gyula életműkoncert Helyszín: Focipálya

Balatonszárszó

8 óra Termelői piac Helyszín: Központ

10 óra Kettesfogathajtó verseny Helyszín: Öreghegy

20:30 Budapest Bár koncert Helyszín: Kultkikötő

Fonyód

6 óra Klasszikus Balaton-átevezés Helyszín: Kutyás fürdetőhely

18 óra Kossuth napsugara című színmű Helyszín: Feng Shui galéria

19 óra Fantom bulizenekar Helyszín: Hajóállomás

22 óra Mandra helyszín: Hajóállomás

Balatonboglár

10 óra Boglári Szüreti Fesztivál Helyszín: Platán strand

Vasárnap (augusztus 18.)

Siófok

19 óra Kowalsky meg a Vega koncert Helyszín: Plázs

11 óra Bor és kenyér ünnepe Részletes program!

Fonyód

20 óra Szent István ünnepe Helyszín: Hajóállomás

Szántódpuszta

7 óra Termelői piac Helyszín: Élő Major

Kaposvár

20 óra Kajak-kenus holdfény túra Helyszín: Deseda

Bárdudvarnok

18 óra Beszélgetés Cserna-Szabó András íróval Helyszín: Református iskola

21 óra Zuboly20 jubileumi koncert Helyszín: Petörke

Siófok

15 óra Coronita sunsets Helyszín: Petőfi sétány

Balatonboglár

10 óra Boglári Szüreti Fesztivál Helyszín: Platán strand

Balatonszárszó

19 óra Halox Helyszín: Zenepavilon

Balatonszemes

20 óra Szemesi Ünnepi piknik Helyszín: Focipálya

Balatonlelle

20 óra Szent István napok: DJ B-tone Helyszín: Rendezvénypark