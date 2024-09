Az első vetítésre több mint száz néző részvételével szombaton került sor a Somssich-kastély parkjában. A szervezők semmit sem bíztak a véletlenre, ezért már az előadás előtt közvélemény-kutatást tartottak egyrészt a részvételi szándékot illetően, másrészt pedig hogy melyik filmet néznék meg legszívesebben. A választás végül az Indul a bakterházra esett, megelőzve a Kincsemet- tudtuk meg az ötletgazda László Klaudia művelődésszervezőtől, aki azt is elmondta, hogy a vetítéssel kapcsolatos valamennyi feladatot a Varga Máté elnök vezette Somogysárdi Értéktár Bizottsággal közösen végezték, és mindenképpen hagyományt kívánnak teremteni belőle.

Az előadásra egyébként sokan családostul érkeztek, némi piknik jelleget is kölcsönözve az eseménynek. László Klaudia azt is elmondta, hogy mivel a rendezvényre szabadtéren kerül sor, ezért a folytatást jövőre, a jó idő beköszöntével tervezik a Kincsemmel. Ennek a filmnek különleges jelentőséget ad, hogy a kúria lovardájában többek között versenylovakat is tenyésztettek, közülük nem egy szép sikereket ért el. A vetítés azonban csak egy volt abból az őszi programsorozatból, amellyel a lakosságot kívánják aktivizálni, egyúttal csökkentve a generációk közötti szakadékot is.