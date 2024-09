– Honnan ered a művészet iránti vonzalma?

– Édesanyám magyar volt, művész családból származott. De apám családjában is voltak művészek. Úgyhogy én már gyerekkoromban magamba szívtam a művészet iránti szeretetet. Úgy emlékszem, már 4 évesen is alkottam, eleinte csak rajzoltam, aztán jött a festés is.

– Ez a szeretet találkozott a vadászattal az életében, hogyan?

– Sem anyai, sem apai ágon nem volt a családban vadászember, a nagypapa öccse ment néha fácánozni hajtásokra. Van egy magyar unokabátyám, ő és én vadászunk csak a családban. Azért kezdett érdekelni a vadászat, mert mindig is szerettem a természetet. Azért jelentkeztem erdészeti egyetemre is, mert vadászni akartam és nálunk akkoriban csak úgy volt erre lehetőség, ha elvégzem az egyetemet.

Madarak és emlősök egyaránt kedvenc témái.

– Az, hogy megfesti amit lát, természetes velejárója a vadászatnak?

– Nem, mert ha kimegyek festeni akkor csak néha jut eszembe, hogy jó lenne, ha itt lenne a puskám. Ha festek, akkor csak a papír van és az ecset, no meg én és a vad. Néha van olyan, hogy lövök egy sakált, vagy bakot és akkor arról készítek vázlatot. De ez csak ritkán fordul elő, most nagyon meleg is van, ehhez, mielőbb le kell adni a vadat.

Aranysakál a terítéken.

Forrás: Szigeti Edit

– Az alkotási folyamat része az is, hogy sokat várakozik a fák között lapulva a „modelljére”?

– Általában távcsővel, spektívvel (egyszemes látcső) megyek. A területet jól ismerem vadászként és természetbarátként is, úgyhogy tudom hol, milyen fajokat lehet látni. Először sétálok a távcsővel és amikor meglátok valami érdekeset, igyekszem úgy közelebb kerülni az állathoz, hogy ne zavarjam meg. Ebben sokat segít a spektív és persze van velem ceruza, papír és akvarell festék is.

Ecset, akvarell és ceruza mindig nála van az erdőn.

– Előfordul, idő előtt elillan, elrepül a kép főszereplője?

– Sajnos igen. De idővel és elég sok gyakorlattal jön az is, hogy már elég csak ránéznem az állatra és megértem a teste formáját, így nem esik nehezemre lerajzolni, majd megfesteni. Mindig a vaddal, vagy madárral kezdek, hogy legyen időm és csak aztán jön a háttér. Az biztosan nem megy sehova.

Az őz nagy kedvenc.

– Van kedvenc témája, évszaka?

– Szeretem a fakopáncsot, a rétisas fészkeket, amiben már fiókák is vannak. Emlősök közül pedig az őzet és a szarvasbikát szeretem leginkább. Az üzekedés idején is jobban mozognak, de a legjobb aratás után és télen, mert olyankor a levelek sem takarnak. A tavasz pedig azért jó, mert olyankor a tél után aktívabb a vad, a madarak visszajönnek délről.