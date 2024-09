Önmagában is siker, ha egy kortárs magyar szerző műve külföldön is megjelenik. Totth Benedek könyve többek közt Kanadában, Romániában és Szlovákiában is megjelent, a lengyel fordítást a napokban jelölték Angelus-díjra. A személyes vonatkozású írás Totth Benedek első, még 2014-ben megjelent regénye, melyből azóta színdarab is készült. Ahogy fogalmaz, egy kamaszregény, egy szelet magyar valóság. Egy uszodában játszódó történet, amely az író Kaposváron töltött éveiből merít.

– Csak 18 éves koromig éltem a városban, de mélyen belém ivódtak ennek az időszaknak az emlékei, a helyszínek. A regényben ugyan nincs megnevezve konkrétan Kaposvár, de írás közben a fejemben sokszor az ottani utcákat, épületeket, helyeket képzeltem el. Volt olyan kép, ami aztán bele is került a szövegbe: a zeneiskola és a börtön közötti falra egyszer valaki felírta, hogy "A zene rabjai". Évekig ott virított a felirat, de aztán sajnos lefestették. A könyvben viszont megmaradt. Akarva-akaratlanul a legváratlanabb pillanatokban is beszüremkedik a Kaposvár az írásaimba, a történeteimbe – vallotta be a fiatal szerző.

Totth Benedek művét Angelus-díjra jelölték Fotó: MW

– Volt már történelmi regény tervem, ami itt játszódott, sőt, még egy sci-fi is, aminek az egyik kitüntetett helyszíne volt a Zaranyi erdő, de ezekből egyelőre még nem született kész mű – mondta el Totth Benedek.

Szerinte a Holtverseny egy erős szatíra, a fiatalok közötti bántalmazásokról. – A regény úgy született, hogy megjelent előttem négy fiatal, akik egy autóban száguldoznak valahol az éjszakában. Fogalmam sem volt, mi fog velük történni, hova mennek, honnét jöttek, hogy kik ők egyáltalán, de amikor nekiálltam írni, ebből a képből bontakozott ki a történet. Sokáig dolgoztam a regényen, mire megtaláltam a nyelvezetét a formáját. Nem voltak világmegváltó terveim vele kapcsolatban, nem akartam üzenni semmit, mégis megtalálta az olvasókat, ők pedig megtalálták a maguk megfejtéseit.

A díj várományosa kapcsán az író elmondta, hogy 120 regény szállt versenyben, amelyből első körben 14-et választottak ki, majd ezt a hosszú listát felezték meg. A Holtversenyt Elżbieta Sobolewska fordította lengyelre, és egy kis kiadó, a Biuro Literackie gondozásában jelent meg Trupi bieg címmel.