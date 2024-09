Az Európai Unióhoz való csatlakozás előzményeit, a folyamatot és hatásait a magyar történelembe ágyazva mutatta meg az a vándorkiállítás, amely a MNL Somogy Vármegyei Levéltárában nyílt meg a programsorozat részeként. Raktártúrákat hirdetettek erre a napra, még Marcaliból és Budapestről is érkeztek csoportok. A látogatók bepillantást nyerhettek abba, hogy a levéltárban milyen körülmények között őriznek 17 kilométernyi iratanyagot, mondta Polgár Tamás igazgató. A legrégebbi, 1232-es okleveleket, valamint a bőrkötéses vármegyei jegyzőkönyveket is láthatták, de Takáts Gyula levelezése és a kaposvári cukorgyár dokumentumai is helyet kaptak a bemutatón.

Az 1100 éves magyar kultúrát és a 20 éves uniós tagságot ünnepelték a levéltárban is Fotó: Lang Róbert

A vándorkiállítás három tablóját helyi jellegűnek tervezték, ezeken a Balatonról, a somogyi irodalomról, és az épített örökségünkről szerepeltek tudnivalók. Kiállították a zselickislaki elemi népiskola és kaposmérői református templom tervrajzát a balatoni Gőzhajózási Társulat részvényeit, valamint Berzsenyi Dániel aláírását a Somogy Vármegyei Könyvtár kölcsönzési részlegéről.

A magyar nemzet 1100 éves történetét el lehet mesélni hősök történeteként is. A hősök közt találunk királyokat, katonákat és egyszerű embereket is – erről szól Királyok, hősök, csaták – 1100 év Európában művészettörténeti interaktív előadás, melynek kísérőprogramjaként történelmi pop-up képeslapokat is készíthettek a látogatók a Rippl-Rónai Múzeumban. Térbe helyezik a régmúlt legendás alakjait, akik nézőkkel közösen elkészített tárgyakon játékos formában kelnek ismét életre. Az előadás a magyar történeti festészet meghatározó festményeinek megismertetésével közös európai és magyar történelmünk sorsfordító állomásait villantja fel: a magyar állam alapítást, a Hunyadiak dicsőségét, Zrínyi Miklós hőstettét, vagy akár Buda visszafoglalását.