Hazahozta művészetét Kaposvárra

Ezzel egy időben Göncz Dalma betonnal festő művész alkotásait is megtekinthette a közönség. A nemzetközi színtéren is elismert kaposvári származású alkotó először mutatkozott be szülővárosában. – Habár már Hongkongtól kezdve nagyon sok helyen állítottam ki, de most izgultam a legjobban. Nagyon vártam a mai napot, mert mégis hazajöttem ide, ahol születtem és itt más a befogadóközönség, sokkal személyesebb élmény ez nekem, mondta kérdésünkre Göncz Dalma. Az alkotó Greenish című kiállításán a fenntarthatóság és a természeti események volt a fő téma, ez köszönt vissza a képeken. Arra is volt példa, hogy vulkánkitörés ihlette meg a művésznőt, de a természet törékeny egyensúlya is visszaköszön alkotásán. –A képek újragondolják a kép és nézőjének viszonyát, mert alapvetően a monumentális kő alkotások évszázadokon át köztéri alkotások volt, itt viszont beltéren látjuk őket, intim viszonyba kerülünk. Egyikkel sem tudjuk azt megtenni, hogy hazavisszük és megszokjuk, mert ahányszor ránézünk Göncz Dalma alkotásaira, újra odavonzza a tekintet, mondta Antalffy Péter történész, aki megnyitotta a tárlatot.